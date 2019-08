$!Jhoel López y Liza Blanco aceptaron unir sus vidas en matrimonio

Tras varios años de relación sentimental, la pareja conformada por los comunicadores Jhoel López y Liza Blanco decidieron unir sus vidas en matrimonio, en esta ocasión en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos.

"Los Babys" como se hacen llamar ya habían contraído nupcias de manera muy discreta en diciembre del 2017, sin embargo, el hecho de tener una boda y una petición formal era algo muy anhelado por Blanco.

Para Jhoel López el tema del matrimonio era uno que había expresado públicamente estaba descartado; anteriormente lo había estado. No obstante, todo parece indicar que el profundo amor que siente por Liza Blanco, madre de su segunda hija Lenash, lo hizo cambiar rotundamente de parecer.

“Dios me premió con una mujer maravillosa y uno de los sueños de Liza era que le pidieran matrimonio, y yo soy un egoísta que no lo había hecho, yo soy un egoísta que no había celebrado la boda, pero ese egoísta se murió”. Esto fue lo expresado por López mientras se arrodillaba al momento de la petición.

Mientras que la presentadora del programa ‘Aquí se habla español’, que se trasmite por el canal 7, muy emocionada le dio el “sí” inmediatamente a López mientras éste le hacia la pregunta esperada. Los presentes del lugar al momento de la petición, reaccionaron muy emocionados al tiempo que la pareja se abrazaba y sellaba su compromiso con un romántico beso.

Al otro día de la propuesta, Blanco dio a conocer la noticia por medio de un video junto a un emotivo mensaje: “No tengo palabras para describir todo lo que siento y he vivido este fin de semana. Gracias Dios por mi familia, por tu amor”, escribió en su Instagram.

