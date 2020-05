$!Julián Gil publica una prueba de embarazo positiva y los fans le recuerdan su calvario con Marjorie de Sousa

“Estoy muy contento y aunque no fue nada planeado siempre un nuevo comienzo es bienvenido. Así tan inesperado, confuso, sacado de onda por fin llegó cuando menos lo esperábamos, pero es una felicidad inexplicable”.

El actor y empresario sorprendió en redes sociales al compartir su “felicidad” por la llegada de algo que no tenía planeado. Julián Gil bromeó al anunciar su “nuevo negocio” y las reacciones de los famosos no se hicieron esperar.

Siguió: “Con esta noticia llegan grandes cosas y diferentes experiencias acompañadas de una alegría difícil de explicar”.

De acuerdo con una publicación de Univisión en su página web, aunque muchos pensaron que un bebé venía en camino, el actor argentino mostró una vez más su sentido del humor y aclaró la situación.

“Les quiero mostrar mi nuevo negocio donde vendo pruebas de embarazo. Esta es la foto es de una clienta satisfecha... ja ja ja ja”, se lee.

Varios famosos reaccionaron ante la publicación y Lili Estefan fue una de ellas.

Arturo Carmona le mandó un "abrazo fuerte" a Gil por su divertido sentido del humor.

Aunque los famosos se tomaron el mensaje en el mismo sentido que lo hizo el actor, en broma, algunos de sus seguidores le recordaron el pleito legal que mantiene con Marjorie de Sousa por la manutención de su hijo Matías.

"Eso sí sería tropezar de nuevo con una piedra similar", "pensé que no habías aprendido la lección con tu ex Margorie", "ayy Julián, a Marjorie no le gusta esta publicación", fueron algunos de los comentarios más creativos.