$!Justin Bieber y Hailey Baldwin estrenan un 'reality show' en Facebook

El cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin estrenaron este lunes en Facebook Watch 'The Biebers', un espacio de telerrealidad ('reality-show') en el que mostrarán a sus fans algunos aspectos de su vida durante la pandemia del coronavirus.

'Estamos muy emocionados y les damos la bienvenida a nuestra casa en esta cuarentena para ofrecerles una mirada íntima a nuestras vidas', dijo hoy esta pareja, que es una de las más populares del mundo del espectáculo en estos momentos.

El primer episodio de 'The Biebers', titulado 'Lake Day with the Biebers' (día en el lago con los Bieber), está disponible desde hoy y habrá nuevos capítulos cada lunes, miércoles y viernes.

'The Biebers' llega pocos meses después de que Justin Bieber estrenara en enero en YouTube 'Justin Bieber: Seasons', otra propuesta de telerrealidad que, en ese caso, se basaba en el proceso de creación y grabación de su disco 'Changes' (2020).