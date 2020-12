$!Kylie Jenner encabeza la lista de las celebridades mejor pagadas de Forbes en el 2020

La influencer Kylie Jenner, conocida primero por su aparición en la televisión con el reality tv con más tiempo al aire: Keeping Up with the Kardashians, es la billonaria más joven con una fortuna hecha por ella misma.

La reconocida revista Forbes reveló cuáles fueron las celebridades mejor pagadas del 2020. Ella encabeza el listado con ingresos de 590 millones dólares.

Se conoce que la mayoría de los ingresos de la menor del clan Kardashian-Jenner proviene de su firma Kylie Cosmetics con la empresa Coty Inc., la cual se dio en enero de este año.

Según Forbes, la empresaria expandió el tamaño de su negocio. “El dinero que obtuvo del trato fue real y lo suficiente como para calificarse como uno de los mayores cashouts (retiros) de celebridades de todos los tiempos”, explica el medio de comunicación.

Además, se debe sumar los ingresos que percibe Jenner del canal E! por el reality “Keeping Up with the Kardashians” y sus redes sociales, donde alcanza los 203 millones de seguidores.

En el mismo listado de Forbes también se encuentra Kanye West en el segundo puesto con 170 millones de dólares, seguido de Ellen DeGeneres con 84 millones de dólares.

Además, se encuentra Taylor Swift, Kevin Durant, los Jonas Brothers, Ryan Reynolds, Ariana Grande, Elton John y más.