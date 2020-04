$!'L.A. Originals', los chicanos que dejaron huella en el hip-hop

Con tatuajes, fotografías, grafitis y videoclips, la cultura chicana se integró en el hip-hop de la mano de Estevan Oriol y Mister Cartoon, dos grandes figuras del arte callejero que protagonizan el documental 'L.A. Originals' que estrena Netflix mañana.

Los 'lowriders', los códigos de las pandillas latinas, los tatuajes en tinta negra y gris, la moda de los cholos y las cholas, los murales callejeros, el característico ambiente de East Los Ángeles... Todos estos ingredientes de la cultura chicana ganaron peso en el mundo del hip-hop a través de estos dos artistas absolutamente orgullosos de sus raíces angelinos.

'Nací y crecí en Los Ángeles: esta es mi casa', explicó en una entrevista con Efe el fotógrafo Estevan Oriol, que ha dirigido el documental y que es el creador del famoso gesto con los dedos en forma de 'L' y 'A' que es casi el símbolo oficial de la ciudad californiana.

'He estado en 56 países en todo el mundo, he ido muchas veces de gira internacional con bandas y con mis propias fotografías. He visto sitios muy 'cool' y he estado en sitios muy 'cool', pero no hay ningún lugar como Los Ángeles para mí. Los Ángeles corre por mis venas y cuando estoy en casa es cuando estoy más inspirado', añadió.

Estevan Oriol y Mister Cartoon, ambos con raíces hispanas, se conocieron en los años 90 cuando el primero ya había entrado en la cultura del hip-hop trabajando para los pioneros del rap latino Cypress Hill y el segundo era cada vez más conocido por sus grafitis.

'Para mí el hip-hop era la mierda más 'cool'. Y cuando a finales de los años 80 apareció N.W.A., era como: 'Esto es, justo aquí''. detalló Estevan Oriol.

El gran salto para ambos, que les llevaría a ser amigos y colaboradores inseparables, llegó cuando Mister Cartoon comenzó a hacer unos tatuajes que seducirían a las estrellas del hip-hop, una ocasión que Estevan Oriol aprovechó para documentar esas sesiones con fotos y vídeos de las celebridades en un ambiente íntimo y relajado.