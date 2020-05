$!La actriz Alessandra Rosaldo y su hermana conquistan las redes con sus rutinas fit

Además de estar lista para su regreso a la pantalla grande, la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo ha plagado de ejercicio y entrenamientos las redes sociales junto a su hermana, la nutrióloga Mariana Sánchez, uno de sus pilares en momentos más oscuros, según confesó a Efe.

'Siempre fui deportista hasta hace como dos años y pico que abandoné el ejercicio y caí en un círculo vicioso de no comer bien, sedentarismo, de no apapacharme (darme cariño) a mí misma y eso me llevó a subir de peso, a no sentirme cómoda con mi cuerpo, etcétera, y ella (Mariana) fue quien me inspiró. Le dije 'por favor entréname y ayúdame'', contó la cantante en entrevista telefónica con Efe.

Según Rosaldo, la instalación de su hermana en California (EE.UU.) hace aproximadamente 9 meses, lugar en el que ella reside junto a su esposo Eugenio Derbez y su hija Aitana, fue lo que la hizo comenzar a cambiar sus hábitos, y a la vez motivar cada vez a más mujeres.

'Yo empecé a invitar amigas para apoyar a Mariana, ya que es su estilo de vida y su trabajo, y de ahí surgió la idea de anunciarlo en Instagram. La primera vez llegaron siete personas, de ahí brincamos a 20, hasta que se convirtió en una comunidad maravillosa que fue creciendo hasta que cada domingo eran 40 personas', recordó.