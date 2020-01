La fuerte crítica de Casper Smart al baile de Brea Frank: “Tu técnica no es buena”

El locutor y presentador de televisión dominicano Bra Frank no la tiene fácil en su camino por alzarse con el título de Mira Quién Baila de Univisión. Él ha sido duramente críticado por los jueces del concurso Dayanara Torres, Bianca Marroquín y Casper Smart, este último asegurando que el criollo no merece tanto estar en la competencia porque su técnica no es la mejor y sus habilidades para el baile son muy limitadas.

Al momento de evaluar al criollo el jurado se enfoca en lo simpático que es, su sonrisa, su carisma, pero, le critican el baile, que es por lo que está en el reality.

“Esta es una competencia de baile, y lo siento, pero tu técnica no es buena. Te ponen las coreografías más fáciles, y aún así no lo haces bien”, le reprochó el experimentado bailarín, quien ha trabajado con estrellas como Jennifer López, su antigua pareja.

Brea, aseguró que lo está haciendo lo mejor que puede, pero, que está bailando con una lesión.

El público lo apoya

Algo bueno que ha dejado esta competencia para el animador es confirmar que cuenta con el apoyo del público latino y en especial con el dominicano, que lo ha salvado en dos ocasiones y con figuras de mucho renombre.

Con el 58 por ciento de los votos superó al cantante de regional mexicano El Bebeto, sorprendiendo a muchos, pues el mercado mexicano es muy fuerte en este tipo de competencia. El pasado domingo venció a la cantante colombiana Fani Lu.

Ahora se mide a la modelo boricua Kiara Liz y la actriz Sofía Reyes, hija de la actriz y ex primera dama mexicana Angelica Rivera, una de las más populares.

¿Se salvará nuevamente? Si vives en Estados Unidos y quieres votar por Frank lo puedes hacer a través de Univisión Conecta.