La mexicana Fátima Molina celebra su primer papel protagonista en telenovela

Después de trabajar en cine y series de televisión, la actriz mexicana Fátima Molina tendrá su debut como protagonista en la telenovela "¿Te acuerdas de mí?", en donde interpretará a una mujer 'muy mexicana, valiente y actual'.

'Me siento feliz y orgullosa de que hayan elegido un perfil como el mío que es muy mexicano, creo que muchas niñas y mujeres se pueden sentir muy identificadas con eso', dijo este lunes en una entrevista con Efe Molina sobre la nueva producción de la afamada Carmen Armendáriz.

Fátima dará vida a Vera y asegura que algo que la llevó a aceptar el rol sin dudarlo fue la fortaleza y actualidad con la que retratan a las mujeres.

'Es un personaje muy valiente, una mujer muy justa, independiente, fuerte que, a pesar de todas las adversidades que se le presentan en la historia, tiene muy claros sus objetivos y representa a la mujer actual. Es necesario ver este tipo de mujeres en la pantalla', aseveró.

Y el reto para Molina no ha sido únicamente actoral, pues ha tenido que aprender a manejar motocicleta para darle vida.

'Es atrevida y aventada (lanzada): ella maneja moto y yo ya estoy en clases, estamos jugándonoslas en todo, estoy llena de moretones en la pierna pero estoy divertidísima y voy tratar de hacerlo lo mas real posible', dice.

'¿Te acuerdas de mi?' versiona la telenovela turca 'Reina de la noche'(2016) y es por eso que, antes de la audición, Molina vio algunos capítulos de la versión original por lo que puede asegurar que no se trata de una copia.

'Estoy leyendo todos los capítulos de esta y me doy cuenta de que está adecuada a México con situación y personajes diferentes, tiene muchos eventos interesantes con temas sociales que se están tocando en México', mencionó.

Las grabaciones de la telenovela comenzarán el 7 de septiembre y se espera que llegue a las pantallas pequeñas a finales de año en horario estelar de Las Estrellas, canal de Televisa.

Además de compartir créditos con Gabriel Soto, también protagonista, Molina trabajara con actores como Rebecca Jones, Nina Rubín, Guillermo García Cantú, entre otros.

Aunque Molina es una cara nueva para el público de las telenovelas, la actriz tiene una amplia trayectoria en series como 'Diablero' (2018) o 'El Vato' (2016), además estuvo nominada a un premio Ariel en el 2018 por la película 'Sueño en otro idioma' (2011).

Ahora, está a la espera de que se estrenen dos series de televisión más en donde expandió sus fronteras profesionalmente. Se trata de 'Narcos vs. Zombies', así como una producción inglesa de la que aún no puede decir mucho.

'Todavía no sabemos el título real de la serie (Narcos vs. Zombie), pero es una coproducción México-Estados Unidos. Están en los últimos detalles de edición porque es una serie que lleva muchísimos efectos especiales, y más que zombies es una mutación que les va sorprender mucho, la caracterización es impresionante', contó.

Por otra parte, la actriz mexicana adelantó que también fue parte de una serie internacional de tipo futurista con los productores de 'Stranger Things' (2016) y 'Black mirror' (2011). 'Es para TMC y filmamos una serie el año pasado, nos fuimos a España', dijo.

A pesar de comenzar a abrirse puertas fuera del país, la actriz comenta que no esta en sus planes dejar de trabajar en México.

'Tengo mis objetivos muy claros y siempre he dicho que quiero trabajar alrededor del mundo y en los países que se me permita, pero no quiero dejar de trabajar en México. Para mí es súper importante seguir transmitiendo historias y eso es algo que tengo muy bien platicado (hablado) con mi equipo, y por eso seguimos haciéndolo', finalizó. on el hashtag #EFEentretenimiento.