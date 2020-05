La supermodelo Zara Abid, una de las 97 víctimas del accidente aéreo en Pakistán

Después de que las noticias del accidente comenzaron a circular en medios de comunicación, muchas personas que han trabajado con la modelo dijeron que Abid se encontraba a bordo del avión. Una lista recibida por el diario The Express Tribune, confirmó que había una mujer con ese nombre que abordó el avión.

Sin embargo, momentos después de enterarse de que había una lista de sobrevivientes, borró esta declaración, y la sustituyó con otra más optimista.

“¡Rezando para que sea una sobreviviente! Hay noticias de que hay sobrevivientes, que Alá los mantenga a todos seguros y que ella sea uno de ellos”, expresó.

El Departamento de Salud de Sindh expresaron que hay tres sobrevivientes del vuelo.

“Hay tres personas en la lista de sobrevivientes: El primero es el presidente del Banco de Punjab [Zafar Masud], el segundo es un hombre llamado Zubair que está bajo tratamiento en el Hospital Civil Karachi y el tercero es una mujer llamada Tahira que está hospitalizada en Hospital Militar Combinado en este momento”, dijo al diario Meeran Yousuf, portavoz del departamento.

A pesar de que no hay ninguna confirmación de la muerte de la modelo de 28 años, no ha aparecido en ninguna lista de sobrevivientes. Según el tabloide The Sun, la familia está desesperada por tener noticias de su hija.