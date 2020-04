$!La tristeza de Daddy Yankee por la muerte de la protagonista de su inspirador video

"Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado", señaló el cantante boricua al pie de un extracto del video protagonizado por la joven.

La dama se despidió, pues su cáncer ya estaba en una etapa terminal.

“¡La lucha ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz... ya no me duele nada”, se compartió en la página oficial de Reyes en redes sociales junto.

“Les escribo porque sé que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y que quizás estén tristes, con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma.