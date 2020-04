$!La verdad sobre la muerte de Brittany Murphy

Una de las actrices más prometedoras del cine. Carismática y hermosa. la actriz Brittany Murphy se ganó el aprecio del público, gracias a filmes como Inocencia Interrumpida o 8 millas, entre otras. Sin embargo, el mundo fue sorprendido con la noticia de su repentina muerte a los 32 años de edad.

El 20 de diciembre de 2009, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a las ocho de la mañana a una llamada realizada desde la casa que la actriz compartía en ese momento con su madre, Sharon Murphy, y su marido, el escritor británico Simon Monjack, en West Hollywood. Sharon acababa de encontrarse a su hija desmayada en el suelo del baño y necesitaba urgentemente una ambulancia.

Según los reportes de la época, los servicios sanitarios se trasladaron rápidamente a su domicilio y encontraron a la joven con un paro cardíaco, por lo que procedieron a iniciar las maniobras de reanimación.

Inmediatamente después, trasladaron su cuerpo al exclusivo centro médico Cedars-Sinai, donde se le declaró muerta a las 10:04 horas debido a un paro cardíaco. La actriz, de 32 años, fue enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, pero no descansó en paz como el común de los muertos.

Según reseña el periódico español 20 minutos, la policía de Los Ángeles inició inmediatamente una investigación para determinar la verdadera causa de la muerte, y se le realizó una autopsia para conocer qué había podido motivar ese ataque al corazón en una persona tan joven y aparentemente sana. En un principio su viudo se negó al procedimiento, alegando que el estudio del cadáver de Murphy supondría algo así como una violación de su hermoso cuerpo, y que iba en contra de sus creencias judías ortodoxas.

¿Qué revelaron las investigaciones?

Según el escritor, su esposa se encontraba enferma el día anterior al trágico suceso, con síntomas de gripe y laringitis, pero dice que no le dio demasiada importancia, por lo que no acudió a que la viera un médico. Prefirió quedarse en casa descansando, tomando jarabe para la tos y antibiótico, y viendo películas en la cama, junto a su marido y perrito. En la misma entrevista, Monjack dejó claro que Murphy no consumía ningún tipo de drogas. Según su viudo, de hecho, lo único que tomaba habitualmente era vicoprofeno para aliviar el dolor por los calambres menstruales que sufría.

La autopsia oficial acabó revelando la verdad de lo ocurrido a Murphy: ni se había suicidado, ni había muerto a causa de las drogas; de hecho, no se encontraron restos de sustancias ilegales en su cuerpo. La joven falleció debido a una neumonía, agravada por su falta de hierro y un coctel tóxico de medicamentos recetados. Ahora bien, según señaló el jefe asistente de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, la muchacha “llevaba enferma, al menos, dos semanas”, por lo que “si la hubieran llevado a un médico o a un hospital, habría sido tratable”.

Lo más macabro del asunto es que, solo cinco meses después de que muriese, su viudo fallecía también, en el dormitorio de la misma casa de Hollywood donde se encontró el cuerpo de Murphy y debido a una neumonía aguda y anemia severa.

La madre de la actriz llegó a asegurar que su hija y su yerno pudieron morir debido al moho tóxico que había en las paredes de la casa que los tres compartían. Incluso llegó a poner a la venta esa propiedad y acusó a la constructora de la casa de negligencia.

¿Asesinato?

De acuerdo a la investigación del periódico 20 minutos, la cosa sí que se enredó un poco más cuando de la nada apareció el padre de la actriz, Angelo Bertolotti, confesando que su hija podría haber muerto asesinada. ¿En qué se basaba para afirmar tal cosa? En un nuevo informe toxicológico que había encargado y que detectó en los restos de la actriz una inusual concentración de varios tipos de metales pesados y tóxicos usados principalmente en veneno para ratas y totalmente nocivos para los humanos.

No contento con eso, al hombre no le tembló el pulso a la hora de poner el foco sobre su exmujer. “Déjale que explique por qué hizo que mi hija ejecutara un testamento, dejando todo a su madre y excluyendo específicamente a Simon. Deja que Sharon te explique por qué decidió hacer esto justo después de que Brittany y Simon le contaran su plan de mudarse a Nueva York y tener un bebé”, señaló Bertolotti en una entrevista.

Si bien es cierto que aquellas declaraciones incendiarias no tuvieron demasiado recorrido, no es menos cierto que a Murphy siguen sin dejarla descansar en paz .