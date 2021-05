Laura, la niña ciega que quiere mostrar otra forma de ver con su voz

España se proclamó el sábado ganadora de la primera edición del International Low Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos, con la canción 'Otra visión' que ha interpretado su autora, la joven almeriense Laura Diepstraten, quien muestra su alegría por haber logrado que su tema "haya llegado a tantas personas".

"La verdad es que no me lo esperaba para nada, en ningún momento. Y estoy muy contenta de que mi canción haya llegado a tantas personas. La verdad es que sólo me sale dar gracias por toda esa gente que votó", ha manifestado esta vecina de 14 años de Pulpí (Almería) en declaraciones a Efe.

Laura, que es ciega de nacimiento, estudia 3º de la ESO en el I.E.S. Mar Serena en Pulpí, y 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio 'Narciso Yepes' en Lorca (Murcia).

Con solo ocho años, ganó el Concurso Musical de la ONCE en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú 'Blanco y Negro', y con 11 participó en el programa 'La Voz Kids' como concursante del equipo de Rosario Flores. También formo parte del programa 'Fenómeno Fan' de Canal Sur.

La ONCE se hizo cargo de la selección en España del International Low Vision Song Contest y tras su victoria, Laura muestra su gratitud a esta organización. "La ONCE se portó muy bien. Llamaron muchos trabajadores y estoy muy contenta con la ONCE, siempre están ahí", dice.

Tras ganar el festival, Laura afirma que quiere seguir manteniendo su faceta musical como su "pasión", algo que le gusta, y sigue manteniendo su sueño de ser algún día profesora de piano, porque le gusta enseñar a los demás.

Sobre la letra de su canción, considera que ha sido una de las "cosas más valoradas" por los votantes. "De hecho recibo mensajes ahora de gente que está muy emocionada con la letra, de gente invidente también de otros países diciéndome que gracias por haber dado ese mensaje al mundo. La verdad es que estoy muy contenta, no me lo puedo creer", subraya.

Confiesa que del festival le llegaron muchas canciones como las de Bélgica. "Italia también me gustó mucho", apostilla.

"He visto que había un buen nivel, es verdad que había gente que me gustaba más que otra, pero como en todos los aspectos, igual que yo, habrá personas que les guste más y que les guste menos. Pero bueno, no sé si habrá venido para quedarse -este festival-. A mí me gustaría que en un futuro pues nosotros pudiéramos tener más posibilidades en la Eurovisión normal. Pero bueno, que si viene para quedarse también estaría bien", resalta.

De hecho, al ser interpelada sobre si se ve representando a España en Eurovision, contesta: "Sí, me encantaría en un futuro, pero bueno, tengo que trabajar muchísimo para poder estar ahí. Pero por qué no, claro que sí".

Por ahora, tiene bien claro qué recomendar a su sucesor en la próxima edición del International Low Vision Song Contest: "Le diría que lo disfrutara muchísimo siempre, que estas cosas pasan una vez y que hay que vivirlo al máximo".