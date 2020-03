$!Lávate las manos (con banda sonora)

David Villafranca

Lávate las manos. Hay pocos consejos más sencillos y útiles para detener el coronavirus que lavarse las manos a conciencia. Tanto es así que lo vamos a repetir de nuevo: lávate las manos. Y si necesitas que sea algo más divertido, lávate las manos con música de fondo.

Pero antes de repasar las numerosas canciones que se han recuperado, adaptado o inventado en las redes sociales para lavarse las manos y frenar la pandemia, aquí van los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una correcta higiene.

'Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón (...). Esto mata los virus que pueda haber en sus manos', dice la OMS en su web.

Sobre el tiempo que se necesita hay una disparidad de criterios: algunos expertos creen que con 20 segundos a fondo es suficiente, otros opinan que 40 segundos es lo más apropiado y también los hay que piden 60 segundos para estar cien por cien seguros.

HIGIENE CON BANDA SONORA

Afortunadamente, varias estrellas de la música se han puesto manos a la obra (nunca mejor dicho) para que el tiempo frente al lavabo sea lo más divertido posible.

Por ejemplo, Gloria Gaynor ha retomado su eterna y ahora muy apropiada 'I Will Survive' para hacer una demostración de cómo se debe lavar las manos al más puro estilo disco.

Otro superviviente como Neil Diamond también contribuyó a la higiene pública con una remodelada 'Sweet Caroline' en la que pedía que nos dejemos de tocar los unos a los otros.

Ni siquiera un gamberro como Liam Gallagher se resistió a participar: sus éxitos de Oasis pasados por agua se convirtieron en 'Champagne Soapernova' ('soap' es jabón en inglés) o 'Wonderwash' ('wash' es lavar).

TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE LA MANO

Mucho antes de que todos descubriéramos qué era un coronavirus, un truco muy extendido con los niños era cantar dos veces el 'Cumpleaños feliz' para asegurarse de que los pequeños estaban al menos 20 segundos con las manos a remojo.

Con esta idea en mente, salud y tecnología se dieron la mano en Wash Your Lyrics, una sencilla web en la que uno puede introducir la canción que más le guste para obtener un póster personalizado con viñetas explicativas de los gestos en el lavabo y los versos del tema que se deben entonar en cada momento.

Wash Your Lyrics fue un éxito en las redes y resulta muy útil con sus ilustraciones, pero presenta un problema: como solo se fija en los versos, no tiene en cuenta el tempo de la canción, ya sea la frenética 'It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)' de R.E.M. o la mucho más pausada 'The End' de The Doors.

ELIGE TU PROPIA CANCIÓN

¿Solución? Busca tu propio tema con un estribillo de 20 segundos y, si quieres lavarte las manos durante 40 o 60 segundos, solo tienes que cantarlo dos o tres veces.

Una que funciona perfectamente es 'Despacito' de Luis Fonsi (22 segundos el estribillo), pero los fans de los sonidos latinos también pueden probar asimismo con 'Bailando' de Enrique Iglesias (21 segundos).

El reguetón de última hora también vale: 'Safaera' de Bad Bunny (unos 20 segundos a partir de 'Hoy se bebe, hoy se gasta') o 'Tusa' de Karol G (cuando empieza Nicki Minaj se cumplen los 20 segundos).

'Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar...'. ¿Cuántas veces habrán cantado millones de latinos la primera estrofa de 'Pedro Navaja'? Pues los cuatro primeros versos de esta joya de la salsa de Rubén Blades sirven también para lavarse las manos.

Para un lavado exhaustivo de 30 segundos, un poco de bachata con Juan Luis Guerra y 'Burbujas de amor'.

Y para algo más festivo, Selena al rescate con 'Bidi Bidi Bom Bom': se recomienda empezar en 'y se emociona' y ya dejarse llevar con el 'bidi bidi bom bom'.

ROCK, POP, CLÁSICOS...

Amantes del rock y del 'air guitar', atentos: el 'riff' con el que empieza 'Back In Black' de AC/DC dura 21 perfectos segundos.

Y si uno se convierte en Slash de Guns N' Roses, puede bordar la guitarra del comienzo de 'Sweet Child O' Mine' para 30 segundos del rock más limpio.

Ya seas más de Frank Sinatra ('In Other Words', 30 segundos) o de Billie Eilish ('bad guy' se queda en 18 segundos, pero haremos una pequeña excepción), la cuestión es encontrar tu tema preferido y acudir al lavabo con ritmo.

Aunque los amantes de unos géneros lo tienen un pelín más fácil que otros: si tu pasión es el hardcore, los 47 segundos en total del brevísimo himno 'Straight Edge' de Minor Threat son una herramienta insuperable de higiene contra el coronavirus.