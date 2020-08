Las desapariciones de Havilland y Kirk Douglas deja “huérfano” el casillero de grandes actores vivos que superaron el centenario y quedan como los más viejos otros célebres interpretes como Angela Lansbury, Dick Van Dyke, Mel Brooks o Sidney Poitier.

Christopher Plummer, Tippi Hedren, Gene Hackman, Clint Eastwood y Robert Wagner han celebrado recientemente sus 90 cumpleaños.

El próximo nonagenario será Sean Connery, que el 25 de agosto entrará en el selecto grupo de los más longevos de Hollywood.La legendaria protagonista de “Gone With the Wind”, Olivia de Havilland, era la actriz más veterana de los grandes clásicos de Hollywood.

Un “honor” que mantuvo durante años con otra gran celebridad como Kirk Douglas, muerto el pasado 5 de febrero a los 103 años.Las desapariciones de estos dos grandes de la escena deja “huérfano” el casillero de grandes actores vivos que superaron el centenario, quedando cómo los más viejos de Hollywood los artistas: Angela Lansbury, Dick Van Dyke, Mel Brooks o Sidney Poitier, todos ellos nonagenarios.

En el caso de Lansbury, que cumplirá 95 años el próximo 16 de octubre, será eternamente recordada por su personaje de Jessica Fletcher, una metomentodo escritora capaz de resolver cualquier asunto en la exitosa seria “Murder, She Wrote”.

Lansbury, que hasta hace poco ha trabajado en pequeños papeles en la serie de televisión “Little Women” (2017) y en la película “Mary Poppins Returns” (2018), cuenta con un Óscar honorífico (2013), con seis Globos de Oro y cinco Premios Tony.

Curiosamente, Lansbury coincidió en su último trabajo, “Mary Poppins Returns” , con otro de los actores más longevos de Hollywood, Dick Van Dyke, que el próximo 13 de diciembre también cumplirá 95 años.

Además de intervenir en numerosas películas, este actor logró un gran éxito con el programa televisivo "Dick Van Dyke Show”, emitido en distintas etapas de las décadas de los sesenta y setenta y por el que ganó varios premios Emmy.

Un año más joven que Van Dyke es el polifacético Mel Brooks, quien el pasado 28 de junio celebró su 94 aniversario, dos días antes del fallecimiento de otro de los grandes cómicos estadounidense, Carl Reiner, a los 98 años, con quien trabajó en innumerables ocasiones tanto él como Van Dyke.

Eva Marie Saint, una de las actrices preferidas del director Alfred Hitchcock, que participó en clásicos como “North by Northwest”, cumplió 96 años el pasado 4 de julio.

Entre los nonagenarios de Hollywood destaca también la actriz Cicely Tyson, de 95 años, conocida por sus trabajos en "Fried Green Tomatoes" (1991) o "The Help" (2011) y quien en 2018 recibió un Óscar honorífico.

El inolvidable Sidney Poitier, ganador de dos Óscar, el primero en 1963 por su trabajo en “Lille of the field”, y el segundo honorífico en 2002, y aclamado por películas como “To Sir, with love” cumplió 93 el pasado febrero.

NONAGENARIOS RECIENTES

Al período nonagenario se han incorporado recientemente grandes actores como Christopher Plummer, ganador de un Óscar por su papel en “Beginners” (2011), quien el pasado 13 de diciembre alcanzó las nueve décadas.

Poco después, el 19 de enero, lo hizo la actriz Tippi Hedren, la recordada protagonista de “The Birds”, filme dirigido por el gran Alfred Hitchck, que es madre de la intérprete Melanie Griffith.

El 30 de enero fue el turno de Gene Hackman, dueño de dos Óscar, por “French Connection” (1971) y “Unforgiven” (1992), ésta última dirigida por Clint Eastwood.

Precisamente, Clint Eastwood es otro de los célebres actores que ha celebrado su 90 aniversario, concretamente el pasado 30 de mayo, un hecho que fue difundido, tanto por prensa, radio y televisión, como por las redes sociales que utilizaron muchos de sus seguidores para felicitar al aclamado director y actor.Más desapercibo pasó el cumpleaños del Robert Wagner, célebre por sus trabajos en televisión y en el cine, además de por haber sido el marido de Natalie Wood, quien el 10 de febrero festejó su 90 aniversario.

El próximo en alcanzar esta edad será el actor escocés Sean Connery, famoso por sus papeles en la saga de James Bond el Agente 007, quien el 25 de agosto entrará en el selecto grupo de los más longevos de Hollywood.

Juan A, Medina. EFE Reportajes