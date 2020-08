$!Los mejor y peor vestidos de la alfombra roja de Premios Juventud 2020

Ivy Queen no fascinó con el look que eligió

El año pasado llegaron con unos looks conjuntados a esta entrega con los que no terminaron de gustar y este año tampoco los recién casados lo lograron. Evaluna lució un cojuntito verde grisaceo de brillos que no le sentaba del todo bien, aunque sus taconazos estaban increíbles. Mientras tanto, el cantante nos dejó confundidas, parecía un maestro de artes marciales con ese outfit.

Aunque fue atrevido en su vestuario el total look del cantante urbano no convenció a los críticos.

El cantante se tomó muy seriamente la elección de su look y puso mucho esfuerzo al elegir el conjunto que lució. Creo que lo que no funciona de su outfit es que está totalmente recargado con tanto estampado de cuadrícula. Pudo haberlo llevado en parte del look, pero no de pies a cabeza.