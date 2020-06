$!'Los pitufos' volverán a la televisión con una serie infantil en Nickelodeon

Los populares enanos azules de 'The Smurfs' o 'Los pitufos' volverán a la televisión con una serie animada que se estrenará el próximo año en el canal Nickelodeon, creador de 'SpongeBob SquarePants', 'Rugrats', 'Zoey 101' y 'The Loud House', entre otras producciones.

La serie seguirá las aventuras de personajes individuales como Papá Smurf, Smurfette, Brainy, Hefty y Clumsy, conocidos entre el público desde que el belga Peyo (Pierre Culliford) publicase el primer cómic sobre esta peculiar familia en 1958.

''The Smurfs' es una franquicia mundial icónica que ha resonado en el público durante décadas', dijo Pam Kaufman, presidenta de ViacomCBS Consumer Products -propietaria de Nickelodeon-, en un comunicado.

Al parecer, los planes de la compañía pasan por revivir esta franquicia para las nuevas generaciones con una línea nueva de juguetes y accesorios basados en la serie.

'Uniremos nuestras fuerzas creativas para ofrecer a los consumidores una línea completamente nueva de productos de consumo en múltiples categorías, junto con una serie animada fresca y original', aseguró Kaufman.

Según Nickelodeon, 'The Smurfs' es un formato que ha entretenido a varias generaciones y familias, un hecho que 'emociona' al canal que ha creado series reconocidas como 'Dora the Explorer', 'Rugrats' y 'The Fairly OddParents'.

La última adaptación de esta franquicia fue en la gran pantalla con tres películas en 2011, 2013 y 2017.

Entre las novedades que prepara Nickelodeon también se incluye una precuela de su exitosa serie de dibujos 'SpongeBob SquarePants', en la que los protagonistas tendrán 10 años y acudirán a un campamento de verano.

Asimismo, 'The Casagrandes', la serie de dibujos animados sobre una familia mexicano-estadounidense, tendrá una segunda temporada tras el éxito de la primera.