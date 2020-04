Los restos del cuñado de Milly Quezada irán a una fosa común

Ante la crisis sanitaria de la ciudad de Nueva York ante el incremento de casos positivos de coronavirus, y la falta de espacios para enterrar a las personas que fallecen de esta enfermedad, las autoridades de esa ciudad han decidido que sean sepultados en fosas comunes.

Debido a esto, se ha informado que, los restos de Fausto Arias, esposo de Jocelyn Arias, hermana de la cantante Milly Quezada, quien murió el domingo a causa del coronavirus, no serán entregados a la familia para darle cristiana sepultura.

La información la ofreció Pedro Núñez del Risco, mánager de Milly Quezada, cuñado del fenecido músico y pastor evangélico, quien dijo que este sería enterrado en una fosa común en Nueva York.

Fausto Arias, extrombonista de Los Vecinos falleció en el hospital Englewood, afectado del COVID-19 que le complicó su sistema renal y sus pulmones. Jocelyn y su hija se despidieron de él el domingo.

Despedida de Milly

En medio del llanto al ser contactada por el periodista Tony Dandrades, las últimas palabras hacia su esposa Jocelyn y su hija Isabel cuando la ambulancia se lo llevaba fueron: “Perdónenme por no tomar en serio en consejo de quedarme en casa”.

Mily Quezada reveló también sumida en la tristeza que tanto Jocelyn como Isabel tienen el COVID-19 y han rebasado gran parte de los síntomas. Hasta el momento la merenguera no ha podido abrazar a su hermana Jocelyn ni a su sobrina.

“Desde el carro mi hermana me gritaba –Yo solamente te quiero dar un abrazo– y me rompió el corazón. Hoy Jocelyn tiene que pensar que de momento no puede enterrar a su ser amado, es posible que no reciba el cuerpo, que ese príncipe de Dios no tenga una tumba donde ella pueda ir a llorar, no se puede, y eso es lo que la gente debe de entender (de quedarse en casa) porque este dolor es impresionante. Yo no te puedo describir el rostro de devastación que tiene esa familia ahora mismo”, narró en medio del llanto Milly y mostrando, a su vez, lo crudo que es despedir a un familiar en medio de la pandemia por el protocolo del distanciamiento social.