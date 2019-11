$!Lucero niega la existencia de un catálogo de prostitución de Televisa

La cantante mexicana Lucero negó este lunes los rumores de la existencia de un catálogo de prostitución en Televisa con el que se le había vinculado recientemente, y se mostró feliz con su nuevo disco, 'Solo me faltabas tú'.

'En cuanto al catálogo de Televisa nunca he sabido de nadie que lo tuviese. Qué coraje que estén hablando de una tontería tan grande. Nunca me he dedicado a las drogas, ni a la prostitución, ni al alcohol. Nunca me ha gustado hacer algo que me pueda avergonzar', explicó este lunes durante la presentación de su nuevo trabajo en Ciudad de México.

La apodada Novia de América, como es conocida por su matrimonio con el también cantante Manuel Mijares desde 1997 hasta 2011, mostró indiferencia ante las críticas que algunas personalidades vertieron en redes sociales sobre su supuesta participación en este catálogo de mujeres jóvenes que supuestamente ofrecía Televisa a empresarios y personalidades a cambio de oportunidades laborales.

La mexicana, quien cumplió el pasado agosto 50 años y en 2020 alcanzará 40 años de carrera musical, publicó el pasado 1 de noviembre su nuevo trabajo, el tercero de música de banda.

Aunque los anteriores llevaron por título 'Enamorada con banda' y 'Más enamorada con banda', en este caso optó por no completar la trilogía y titularlo 'Solo me faltabas tú', que coincide con una de las canciones del disco que podría dedicarle a su actual novio Michel Kuri, empresario sobrino de Carlos Slim, y con quien se siente muy feliz.

'Creo que realmente siempre digo, no por alardear, solo como agradecimiento, que soy muy bendecida y verdaderamente no me falta nada. Tengo salud, vida, y soy mamá de unos hijos maravillosos.

Siempre estoy soñando e ilusionándome con cosas nuevas, no porque me falten, son ganas de seguir adelante y obtener resultados de las metas', explicó Lucero emocionada.

Asimismo, la artista comentó que para ella también es muy importante la parte espiritual, ya que 'una cara y un cuerpo bonitos cambian con el tiempo pero el alma y el espíritu cuando los alimentas se van a convertir cada vez en algo más bonito'.

Desde los 10 años Lucero ha sido toda una celebridad en México y en toda América y sigue creando nuevos proyectos de música, empresariales e incluso actualmente es 'coach' del concurso de talentos 'La Voz Kids', ante lo que su novio siempre la ha apoyado.

'Mi novio no es celoso. Me admira mucho, me apoya mucho y disfruta de mis éxitos. Realmente es un nombre muy inteligente, muy seguro y con mucha personalidad que sabe el amor y la confianza que nos tenemos', expresó la cantante.

En cuanto a su futuro, Lucero se mostró clara pero también abierta a seguir explorando caminos y a fijarse nuevos objetivos.

'Me encantaría volver a grabar balada. (...) Voy a disfrutar de la salida de este disco y luego volver a pensar en un proyecto probablemente más pop', explicó, refiriéndose a que le sigue apasionando el género que la dio a conocer a pesar de sus andanzas por el mariachi y la música de banda.

Por otra parte, ante los rumores de que Lucero podría participar próximamente en alguna telenovela, negó rotundamente esta posibilidad por el momento.

'Es complicado (trabajar en una telenovela) porque la música ocupa mi tiempo completo. Me encantaría volver a hacer una novela, no digo que no la vaya a hacer nunca, porque parte de mi público quiere verme actuando. Me gustaría seguir recibiendo propuestas y encontrar el proyecto indicado que me emocione', detalló.

En 'Solo me faltabas tú' se incluyen duetos con grandes cantantes como Luis Fonsi, Carlos Rivera o el español Melendi, colaboraciones que se dieron de forma muy 'orgánica'.

Sin embargo, Lucero nunca grabó duetos con ninguna mujer porque, dijo, siente que 'cantar canciones de amor queda mejor entre hombre y mujer por la afinidad', a pesar de que no es algo que descarta.

'Si algún día cantase con alguien sería con Yuri, pero Mijares no la suelta', bromeó.