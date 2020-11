$!Luces y sombras de Aretha Franklin, la reina del soul

“De no haber escrito su libro, no me habría atrevido con el mío. Considero que este segundo libro es un complemento del primero”, apunta Ritz, que cuenta que le llevó más de cinco años de entrevistas con la artista elaborar aquellas primeras memorias.

En 1960, Aretha ficha por Columbia Records, por aquel entonces la compañía más grande e importante del mundo, con la que, a pesar de grabar ocho discos en cinco años, no consiguió éxito comercial, aunque sí el reconocimiento de la crítica.

Ante las suspicacias de parte del público de que una cantante de góspel se pasara al blues, la artista publicó un artículo en el que justificaba que “pasar del góspel al jazz no es faltarle el respeto a Dios”, y afirmaba que “el blues es el testimonio musical de los tiempos de esclavitud de mi pueblo”.

En aquella época conoció y se casó con Ted White, hombre que acabaría guiando su carrera y a la vez se convertiría en el mayor de sus problemas, en un matrimonio marcado por los malos tratos sufridos por la artista en una relación que Etta James compara con la que mantuvieron Ike y Tina Turner.

Con White tuvo a su tercer hijo a los 20 años, y fue él quien se empeñó en que Aretha Franklin ocupara el trono del soul tras el fallecimiento de Dinah Washington en 1963. Sin embargo, la invasión británica encabezada por The Beatles y la eclosión de la Motown retrasaría su coronación como la mejor del soul, que llegaría tras sus primeros éxitos con su nuevo sello discográfico, Atlantic Records.

Coincidiendo con momentos históricos clave en los Estados Unidos, Aretha Franklin vivió sus años dorados -a pesar de sus problemas con la bebida, como señala la que fuera su agente, Ruth Bowen- : se estrenó con el éxito de ‘Do Right Woman, Do Right Man’ y ‘I never loved a man (the way I love you) y su ascenso fue meteórico con canciones como ‘Respect’ y ‘Dr. Feelgood’.

Si 1967 fue el año de su “éxito sideral”, en 1968 se convirtió en la artista más importante de su país en el año de otros de sus grandes éxitos, ‘Think’, y del disco ‘Lady Soul’. La artista cantó en el funeral de Martin Luther King Jr y fue portada de la revista ‘Time’. En 1970 tuvo a su cuarto hijo, fruto de su relación con Ken Cunningham.

Celebrado como el mejor disco de su carrera, Aretha regresó a sus orígenes con ‘Amazing Grace’, un álbum grabado en directo en la iglesia baptista New Temple de Los Ángeles y que es todavía el más vendido de la historia del género y el de más repercusión de la cantante. En palabras del productor Jerry Wexler, constituye para la música religiosa lo mismo que la Capilla Sixtina de Miguel Ángel para el arte religioso”.

