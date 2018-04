María Marte viene al país para empoderar a la mujer en el arte culinario

SANTO DOMINGO. Luego de una carrera exitosa en Europa, donde obtuvo dos estrellas Michelín, la chef dominicana oriunda de Jarabacoa, María Marte, regresa al país para compartir sus conocimientos con aquellos interesados en pertenecer al mundo de la gastronomía.

Marte empacó sus sueños y se marchó en el año 2003 a España. Una vez allí, comenzó a trabajar en el Club Allard como lavaplatos, y luego de demostrar sus habilidades como cocinera, asciende a jefa de cocina... y así comienza una historia de éxito. Hoy regresa a su tierra natal con un gran objetivo: ayudar a mujeres de escasos recursos.

“Ayudar a las mujeres sin recursos económicos de mi país es lo más importante. Estas mujeres me motivan, me recuerdan mi historia, pues vengo de abajo también. Con este proyecto solidario quiero que esas mujeres sientan confianza en ellas mismas, que sepan que cuando se quiere se puede, y que ellas pueden llegar a ser tan profesionales como yo”, expresa la chef.

Sobre su Fundación María Marte, explica que es un proyecto altruista que tienes planes a corto plazo. Una primera etapa se desarrollará bajo el esquema de talleres, donde las interesadas podrán aprender sobre sabores, ingredientes, entre otras habilidades. “La idea de todo esto es que la mujer tenga un trabajo digno, que sean pequeñas empresarias en sus campos o en sus ciudades”, indica.

La especialidad en la que se concentrarán estos talleres es en la dominicana: “nos enfocaremos en los matices y raíces de nuestra gastrónomia, pues es muy rica y creo que es la que debemos dar a conocer”, afirma la experta.

En respuesta a que si se ha perdido la tradición en la cocina criolla, la chef señala que “no se ha perdido, porque nunca se ha encontrado. Creo que el trabajo que se hace en República Dominicana en los restaurantes deja mucho que desear, hay muy poca identidad en la cocina que se está desarrollando”.

Continúa diciendo: “Siempre se basan en hacer recetas de otros países. Cómo voy a abrir un restaurante y no tener platos propios. No pasa nada si tienes un plato de otra cultura, pero tener uno de cada país es no tener identidad. Ese es un chef que no se ha encontrado consigo mismo. De fuera lo que tenemos que traer es la vanguardia y los conocimientos”, afirma.