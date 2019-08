$!Mariasela Álvarez: “La TV es promotora de nuestra cultura”

Luego de que el programa “Chévere Nights” fuera sacado de la programación diaria para ser transmitido las noches de los domingo, “Esta Noche Mariasela” es el único programa en su género (entretenimiento) que se produce diariamente en la televisión de la capital y libra batalla con la programación extranjera, sustentada por telenovelas, películas y otras propuestas. La propuesta que conducen Mariasela Álvarez, Diana Lora y la diputada Faride Raful mantiene la conexión con la cultura nacional y los televidentes a través de Color Visión. Aunque resulte cuesta arriba, para Mariasela es de vital importancia que el contenido local se mantenga si es que se desea preservar la identidad. La semana pasada concluyó Imaginativa, la semana de la televisión y allí se desarrollaron mesas de debates de la perspectiva de este medio. “La televisión sigue siendo en el mundo la industria audiovisual más importante porque es la que llega gratuitamente a todos los hogares, clases sociales y edades. Es verdad que hay una nueva generación que está viendo a la televisión como si fuera un electrodoméstico del pasado, pero los contenidos que ve a través de las plataformas digitales en gran parte provienen de la misma fuente que es la televisión. Ahora se ha propalado la idea de quele queda poco tiempo de vida a la televisión nacional, porque nadie ha dicho que van a dejar de ver telenovelas, ni que se dejarán de hacer series de televisión. Es una percepción dañina que solo afecta a la producción local”. Álvarez, quien ha acumulado crédito a través de su labor en su programa, definió como frágiles a las producciones nacionales, debido a que no están sustentadas por inversionistas importantes. Por lo general recae en los hombros de quienes están delante de las cámaras. “Tener sobre nuestros hombros la responsabilidad de mantener a flote una industria cuando se está creando una percepción falsa sobre ella, que a la vez está afectando la moral de los que hacemos la televisión. Uno se pregunta, caramba si dicen que a la televisión nacional le queda poco tiempo entonces para que tanto esfuerzo, porque no deja de ser un gran sacrificio hacer televisión en República Dominicana sin contar con recursos importantes. Los que hacemos televisión aquí lo hacemos por la pasión y amor al medio. No nos podemos olvidar que la televisión local es la principal promotora del arte y la cultura en nuestro país, es allí donde se promueven las obras de arte, la música popular, el cine, una industria que tiene apoyo por parte del Estado a diferencia de la televisión. Es una forma de promoción de los valores de nuestra cultura, es a través de ahí que se transmite una información que permite que la gente sepa lo que está pasando”.

Educativo

Insistió en que la programación nacional sigue siendo un medio educativo porque trabajan en esa dirección. “Si los productores, canales de televisión y las publicitarias permitimos que se siga creando o colaborando con esta percepción de que la televisión nacional va a desaparecer o se deja de dar apoyo a lo local, vamos a perder mucho y en estos momentos el país necesita de esas voces con quienes identificarse, porque no es solamente lo que transmitimos, sino quienes lo comunicamos. No es lo mismo ver una programación extranjera que transmite elementos de otras cultura a estar vinculado con tus raíces, que te cuente lo que acontece con tu propio acento. Para mí por ejemplo fue vital crecer con las voces, por ejemplo de Freddy Beras Goico o Yaqui Núñez del Risco, o Nuria Piera, voces en las que yo creía, gente que me generaba crédito. Eso era parte de mi dominicanidad”. Mariasela Álvarez recordó que para que algo tenga un gran impacto debe generarse en la televisión nacional porque abarca todo el país.

Falta unificación

La conspiración que está en desarrollo contra las producciones nacionales tiene el apoyo de empresas que invierten cuantiosos recursos para seguir avalando al contenido foráneo. “Es importante la inversión no solamente en los foráneos, sino también en los locales, porque no es lo mismo colocar una publicidad en una programación extranjera que en uno de aquí que tiene rating y calidad, a figuras que puedan representar a esa marca en un momento determinado, porque cuando necesitan publicitar un nuevo producto van a los programas en vivo, no pasan por donde se está difundiendo una telenovela. Y si es verdad que se ha producido una unificación de criterio para abordar el tema que involucre a los productores, dueños de canales y a las agencias publicitarias”, reflexionó.