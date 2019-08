$!Mariel Guerrero muestra panza en Instagram

La comunicadora Mariel Guerrero, en su perfil de Instagrama nunció que se encuentra en estado de embarazo, de su actual pareja Juan Carlos Simo.

Con una foto mostrando la pequeña barriga dice que el bebé le esta ocasionando los típicos síntomas de un embarazo.

Lea también Mariel Guerrero explota contra detractores: “Voy a seguir subiendo fotos en traje de baño”

“¡Hola tíos y tías de Instagram! Toy dentro de la panza de mi mami.

Tengo el tamaño de una uva y ya le estoy dando mucha carpeta a mamá Y papá @jc_simo . Mamá dice que se siente que le invadieron su cuerpo y que YO decido TODO... DESDE LO QUE ELLA COME, HASTA LAS HORAS DE SUEÑO... Mamá está histérica con todos los olores y todo le da nauseas, pero le dije que eso se le pasará y que esté chill. No sé si soy un “Niño varón” o una “niña hembra”, como dicen en Rep. Dom., lo único que sé es que estoy comiendo mucho la venir fuerte como mi papá, que me dicen que se parece a “Hulk”. Un abrazo a todos”, escribió textualmente en su Instagram.