‘The New Look’, la nueva apuesta de Apple TV sobre los grandes de la moda

‘The New Look' es el título de la nueva serie exclusiva de Apple y que, ambientada en el París ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, narrará la historia de grandes de la moda como Coco Chanel o Christian Dior.

La serie narra el final del reinado de Coco Chanel como la diseñadora más famosa del mundo y el ascenso imparable de Dior, con su estilo icónico y revolucionario que ayudará a devolver la belleza al mundo y que influirá a las generaciones venideras, señala Apple TV+ en un comunicado.

"The New Look" está producida por Apple Studios y escrita, producida y dirigida por Todd A. Kessler ("Bloodline"; "Damages", "Daños y Perjuicios", "Los Soprano"), con el ganador del Emmy Ben Mendelsohn ("Rogue One", "Bloodline") y la ganadora del Óscar Juliette Binoche ("The English Patient", "El paciente Inglés"; "Chocolat") como protagonistas.

Christian Dior. (FUENTE EXTERNA)

Inspirada en hechos reales y filmada íntegramente en París, "The New Look" es un thriller ambientado en la Segunda Guerra Mundial que se centra en el momento crucial del siglo XX en el que París volvió a poner el mundo en marcha gracias a sus iconos de la moda.

Sobre todos ellos destacó Christian Dior (interpretado por Mendelsohn), cuyas creaciones dominaron la moda mundial en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La serie entretejerá las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior: la "grande dame" Coco Chanel (interpretada por Binoche), Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin e Yves Saint-Laurent, entre otros.

De Apple Studios, "The New Look" será la primera producción de la recién formada asociación de Lorenzo di Bonaventura ("Transformers", "Salt") y Todd A. Kessler.

Mark A. Baker ("Bloodline", "The Night Of", "Damages" Daños y Perjuicios") también actuará como productor.