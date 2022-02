El Met homenajeará a las modistas ignoradas y olvidadas del siglo XIX y XX

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) anunció este martes que rendirá homenaje a las diseñadoras de moda estadounidenses del siglo XIX y XX que fueron ignoradas o han sido olvidadas en la exposición que cada año se inaugura paralelamente a la popular Met Gala.

"Vamos a centrarnos en buenos diseñadores que no eran nombres conocidos, que han sido eliminados de la historia de la moda, ignorados o simplemente olvidados", contó a Efe el director del Instituto del Traje del Met, Andrew Bolton, que concretó que "la mayoría son mujeres".

El Met pretende de esta manera diversificar la lista de nombres de los diseñadores estadounidenses más célebres y rechazar una "visión monolítica" de la historia de la moda de este país.

"Cuando se piensa en la moda estadounidense de la A a la Z, tenemos a Adrian, Oscar de la Renta, Ralph Lauren", expuso Bolton. "No se tendría a Mauguery Bolhagen, Fannie Criss, Lucie Monnay o a Elizabeth Hawes", dijo, enumerando a algunas de estas modistas que han quedado en el olvido.

El representante del Met afirmó que llevan mucho tiempo investigando a diseñadores desconocidos, pero para "In America: An Anthology of Fashion", como se ha bautizado la muestra -que se abrirá al público el próximo 7 de mayo-, el Instituto del Traje lleva preparándose unos tres años.

La muestra estará dividida en diferentes salas del ala de historia estadounidense del Met; en ellas, los trajes serán lucidos por maniquíes situados en escenarios que recrean nuevas perspectivas de la moda estadounidense, unas puestas en escena en las que han colaborado importantes directores de cine como Sofia Coppola, Tom Ford, Regina King, Martin Scorsese o Chloé Zhao.

"Ha sido complicado para ellos, porque están acostumbrados a trabajar con personas reales que se mueven, y aquí han tenido que trabajar con maniquíes que no lo hacen", concretó Bolton, que dijo sin embargo que, para él, la colaboración con los cineastas fue "una de las partes favoritas" de la exposición.

"He aprendido mucho de ellos", afirmó.

Esta muestra es la segunda parte de la muestra que acompaña a la Met Gala, que ha diseñado un calendario particular por el coronavirus.

La primera Met Gala que se celebró tras el inicio de la pandemia tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, tras la cual se inauguró la exposición "In América: A Lexicon of Fashion", que puede verse hasta el próximo 5 de septiembre.

Este año, la Met Gala volverá a su tradicional primer lunes de mayo, que cae el día 2 de ese mes, tras la cual se inaugurará "In America: An Anthology of Fashion", que estará abierta al público desde el 7 de mayo hasta el 5 de septiembre de este año.

La Met Gala, considerado uno de los eventos del año y a la que asisten las principales figuras del mundo de la moda y el entretenimiento, tiene como objetivo recaudar fondos para el Instituto del Traje del Met, y es su mayor fuente de financiación.