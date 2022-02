La salud mental y las adicciones también caben en la Fashion Week neoyorquina

Diseñadores de moda emergentes sumaron fuerzas este lunes en la ecléctica pasarela Break Free, celebrada durante la Semana de la Moda de Nueva York, para poner bajo el foco la importancia de cuidar la salud mental, quererse a uno mismo y pedir ayuda para superar las adicciones en medio de la crisis sanitaria de EE.UU.

Unas doscientas personas, sobre todo curiosos atraídos por las propuestas de moda pero también interesados en la causa de la salud mental, acudieron al West Village a apoyar este evento en beneficio de "10,000 Beds" (10.000 camas), un ente sin ánimo de lucro que media para conseguir "becas" en centros de desintoxicación para gente que no se puede permitir tratamientos.

"La industria de la moda pone un listón a la sociedad de muchas maneras. Quizás es hora de que la industria de la moda lleve a la sociedad hacia una conversación mucho más abierta sobre la adicción y la recuperación”, dijo al inaugurar la noche Jean Krisle, quien creó esa ONG hace siete años y ha conseguido ayudas por valor de unos 10 millones de dólares.

Una de las protagonistas fue Svetlana Chernienko, una activista de salud mental gran número de seguidores en redes sociales y diseñadora de la marca de ropa Wu-Sah, con la que ha lanzado una línea de ropa de baño sostenible y realizada con botellas de plástico del mar para que las personas "se vean bien, se sientan bien y hagan el bien".

"Quiero que la gente vea que la gente como yo, que también vive con problemas de salud mental, es capaz de hacer cosas, y que no se avergüencen o asusten de hablar sobre ello cuando lo están pasando mal", dijo a Efe la modista, emocionada de "abrir la conversación" desde la pasarela y enviar el mensaje de que "no pasa nada por no estar bien".

Con esa idea es con la que se lanzó a la moda la organizadora del evento, Alexandra Nyman, quien dedicó sus esfuerzos a su hermano pequeño diagnosticado con trastorno bipolar: "Mi activismo empezó con el amor y la pasión por hacerle tener ganas de vivir otra vez", según reveló con cierta timidez pero una voz firme, micrófono en mano.

Nyman presentó la primera colección de su firma, LadyCat, llamda "Therapy" en representación de sus propios problemas de ansiedad pasando de conjuntos en tonos oscuros a "estallidos de color, texturas y reflejos de luz" en las piezas finales, entre las que destacó un minivestido blanco de puntitos y otro vestido en color crema con una tela brillante.

Una de sus modelos fue Deni Carise, la jefa científica de Recovery Centers of America, una red de centros de tratamiento de adicciones de alcohol y otras sustancias en EE.UU., que relató su trayecto de recuperación vital tras haberse enganchado a las drogas cuando empezó a desfilar siendo apenas mayor de edad en los años ochenta.

"Mi carrera de modelo, mi uso de las drogas, mi adicción y mi recuperación me han traído aquí. Pero andar por una pasarela sobria..., ni en mis sueños más salvajes habría imaginado que tendría esa oportunidad", sostuvo emocionada la que hoy es psicóloga clínica y profesora de Psiquiatría en la Universidad de Pensilvania.