Brooklyn Beckham y Nicola Peltz protagonizan nueva campaña de moda

La pareja vuelve a derrochar complicidad y enseñar su conexión en "Between Us"

A menos de un mes de darse el "sí quiero" por el rito judío, el fotógrafo y cocinero Brooklyn Beckham y la actriz y modelo Nicola Peltz protagonizan, de nuevo, una campaña de moda en la que se muestran muy cómplices.

Rodada y dirigida por el legendario tándem creativo Luigi & Iango, la pareja vuelve a derrochar complicidad y enseñar su conexión en "Between Us" con las propuestas de la icónica firma Pepe Jeans para esta próxima primavera que ensalza la importancia de pasar un día al aire libre con tu pareja, alejados de cualquier distracción.

Ambos jóvenes lucen piezas clave de la colección como una camiseta de estampado fotográfico combinada con vaqueros básicos de la firma, "convertidos ya en clásicos", según explica este martes la empresa en nota de prensa.

El hijo mayor del exfutbolista David Beckham y de la diseñadora de moda, Victoria Beckham, contraerá matrimonio el próximo 9 de abril con su prometida, Nicola Peltz.

La joven, hija del multimillonario judío Nelson Peltz y de la modelo Claudia Heffner, es una reconocida estrella del cine. Entre sus trabajos más destacados están las películas "Airbender: El último guerrero" ("The Last Airbender", 2010) "Transformers: la era de la extinción" ("Transformers: Age of Extinction", 2014) o la serie de televisión "Bates Motel" (2013–2017).

No es la primera vez que Beckham realiza una colaboración con la firma de moda. Se autofotografió para la campaña "Wiser Future" ("Futuro más sabio") donde reflexionaba sobre la importancia y el valor del agua.