Nina Ricci nombra como nuevo director creativo a Harris Reed

La marca Nina Ricci anunció este miércoles el nombramiento como nuevo director creativo del británico-estadounidense Harris Reed, que presentará su primera colección de moda a comienzos del año próximo.

En un comunicado, la filial del español Puig destacó el carácter "audaz, atrevido, explosivo" de Harris, "conocido por sus siluetas sofisticadas y teatrales", y avanzó que "aportará nuevas perspectivas sobre los archivos y la artesanía de por vida de la Casa".

El interesado señaló que para él "es un honor entrar a formar parte de The House of Nina Ricci, una firma sinónimo de glamour, historia y poder que me dispongo a explorar".

"Estoy realmente entusiasmado de poder cuestionar lo que significa la feminidad en la moda y la belleza en una casa tan emblemática", añadió.

La designación de este diseñador nacido en Los Ángeles hace 26 años (el más joven que desempeña esa responsabilidad en la firma) se produce después de la salida en enero de los anteriores directores artísticos, los neerlandeses Lisi Herrebrugh y Rushemy Botter.

La firma francesa hizo notar que desde su creación en 1932 "valora la libertad de invitar a voces con talento a crear conjuntamente 'l'air du temps'".

Nina Ricci también ha nombrado este año como director general a Edwin Bodson, que por su lado se mostró "encantado de formar parte de esta nueva era y de dar la bienvenida a Harris como nuevo director creativo de Nina Ricci".

"Como diseñador de género fluido que rechaza las normas y busca sentirse libre, Harris llevará su singular visión de la feminidad magnificada a Nina Ricci", avanzó Bodson.