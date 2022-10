Carolina Herrera crea beca para favorecer la integración laboral de mujeres que sufren racismo

La diseñadora venezolana Carolina Herrera se asoció con el Fashion Institute of Technology (FIT) y una beca de la institución destinada a favorecer la integración laboral de las mujeres que sufren racismo llevará su nombre

"No puedo decir lo emocionada que estoy de ver mi nombre en una beca en el FIT, una institución neoyorquina a la que siempre me he sentido muy unida", señaló la diseñadora este miércoles en una nota.

Con este acuerdo, Herrera acentúa su compromiso de incorporar talento femenino al mundo de la moda, ya que el objetivo de la asociación es "acabar con la baja representación de las mujeres racializadas en las instituciones educativas".

El programa apoyará a una estudiante durante sus cuatro años de estudio en el FIT con cuatro donaciones anuales a partir de 2022.

"Es una institución de renombre mundial que hace realidad los sueños de lograr una carrera en la moda", aseguró el director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon.

Por su parte, la presidenta del FIT, la Dra. Joyce F. Brown, reseñó que la creadora ha sido una "gran inspiración" para los estudiantes del FIT".

"A lo largo de los años ha dedicado horas a los alumnos y ellos, a su vez, siempre la han admirado" y asegura que están "orgullosos" de que la Casa Herrera haya impulsado esta beca de justicia social en el FIT en su nombre.

Carolina Herrera también apoyará la transición profesional del alumno, ofreciendo oportunidades de prácticas y aprendizaje a lo largo de su educación y al terminar los estudios.

"Carolina Herrera y el FIT comparten muchos de los mismos valores, pero ninguno es más importante que éste: Si se aprende mejor, se hace mejor, por eso la educación es tan esencial para el empoderamiento", concluyó la directora creativa de belleza de la firma, Carolina A. Herrera.