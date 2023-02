El look con sello español que llevó Rihanna en su presentación del Super Bowl

Anoche tuvo lugar el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más esperados, no solo por el partido, sino por la presentación de medio tiempo. Este año, el espectáculo estuvo a cargo de Rihanna, quien luego de más de cinco años apartada de los escenarios regresó para dar mucho de qué hablar.

La artista interpretó casi dos décadas de éxitos en un set de 13 minutos. La gran sorpresa de la noche fue la revelación de que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo junto al rapero A$AP Rocky. Se recuerda que la pareja dio la bienvenida a su primogénito en mayo del año pasado.

El show inició con un primer plano de la cantante de Barbados, que luego se amplió para que pudiéramos ver su impresionante estilismo en el que se notaba su abultado vientre. Desde las alturas, cantaba “Bitch better have my money” con un overol rojo firmado por Jonathan Anderson, director creativo de la firma española Loewe. Debajo, llevaba un body con un bustier de vinilo que la hacía resaltar entre la decena de bailarines vestidos de blanco.

"Estoy muy emocionado por ser parte de este momento inolvidable. Rihanna es un verdadero icono, y trabajar con ella para crear estos looks escénicos me parece un sueño salvaje y maravilloso”, explicó el diseñador. El look que creó para ella lo completó con manicura y labial a juego, y, en el cabello, una cola de caballo extra larga con dos mechones sueltos en la parte delantera.

Rihanna utilizó el overol durante toda la presentación. A diferencia de otros artistas que se han presentado en este escenario, que van eliminando piezas de su vestuario para revelar looks diferentes, ella quiso ir agregando elementos a lo largo del show.

Cuando faltaban pocos minutos para concluir el medio tiempo, añadió un abultado abrigo del mismo color del look, diseñado por la firma Alaïa, con el que interpetó sus éxitos “Umbrella” y "Diamonds". Medios internacionales reseñan que se trató de un homenaje al fallecido editor de moda André Leon Talley, quien solía llevar prendas de este estilo.

En cuanto al calzado, llevó unas zapatillas deportivas MM6 de Maison Margiela en colaboración con Salomon, mientras que las joyas fueron de Messika.