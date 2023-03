Esmeraldas, diamantes y zafiros, los brillos de la alfombra de los Óscar

Los invitados a la 95 edición de los Óscar han pasado semanas eligiendo el mejor vestuario, pero también la manera de resaltar mejor un escote con una gargantilla, los pendientes que más favorezcan el óvalo facial o la pulsera más acertada, piezas de alta joyería y de gran valor.

Si Cara Delevingne ha sido toda una estrella por la elección de su vestuario, no lo es menos por el acierto en la gargantilla de Bulgari, un collar Serpenti en oro blanco con dos esmeraldas talla brillante en forma de pera y diamantes engastados en pavé, que combinó con pendientes y anillo de esmeraldas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/13/mujer-con-vestido-de-color-morado-167e8f74.jpg AngelaBassett. (FUENTE EXTERNA)

Un modelo el Serpenti por el que también se decantó la actriz Angela Bassett, nominada como Mejor Actriz de Reparto, pero más sencillo, en oro blanco y diamantes.

Espectacular ha sido la aparición de la actriz Sofia Carson, que junto a Diane Warren ha interpretado el tema "Applause", de la película "Tell It like a Woman", nominado a mejor canción.

Carson lució sobre la alfombra un vestido en tono beige, que combinó con un collar de oro blanco de 18 quilates, engastado con siete esmeraldas talla octagonal, rodeado de diamantes talla pera, marquesa y baguette, una pieza de alta joyería de Chopard.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/13/una-mujer-con-un-vestido-de-color-negro-354d72e5.jpg Deepika Padukone. (FUENTE EXTERNA)

La modelo y actriz danesa de origen indio de la industria de Bollywood, Deepika Padukone, ha elegido un collar de Cartier con un gran zafiro amarillo, en oro blanco y diamantes blancos y amarillos, una pieza de gran belleza como el collar de brillantes de Zoe Saldaña.

Unos delicados pendientes de oro blanco engastados de zafiros rosas de Chopard han sido la mejor opción para el vestido blanco de Emily Blunt, quien también ha lucido un anillo de platino con un diamante de casi once quilates.

Si bien las joyas elegidas por las invitadas son más llamativas, los caballeros, desde hace tiempo, también prestan atención a todos los detalles.

Austin Butler, nominado a mejor actor por "Elvis", lució el brazalete Panthère de Cartier, oro amarillo, ónix, granates tsavorita, además de un anillo de colección de 2004; mientras que el actor y presentador, Pedro Pascal, optó por anillos serpenti de oro blanco y rosa.

Paul Mescal fue de los pocos que apostó por un broche en la solapa de platino y diamantes y un reloj de platino.