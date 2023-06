Sandro Guzmán: "La 'personalidad' es la llave que abre la puerta al éxito en esta industria"

Sandro Guzmán, el "descubridor" de algunas de las modelos dominicanas más relevantes en las pasarelas internacionales, celebra un casting abierto para reclutar más beldades con miras a prepararlas para el circuito internacional de la moda. En su currículum Guzmán no solo puede presumir de haber descubierto a las tres primeras modelos dominicanas en firmar internacionalmente: Alejandra Catá, Yaris Cedano y Roza Gough, también ha colocado en la lista de las mejores 50 del mundo a nombres como Lineisy Montero, Hiandra Martínez, Ysaunny Brito y Rose Cordero, y ha conseguido 20 portadas de Vogue a nivel mundial para sus modelos en países como Francia, Italia, Rusia, Alemania, Polonia, Turquía y otros países de Latinoamérica.

Hace10 años celebró la firma número 50, en sus 30 años de carrera, a partir de ahí dejó de contar. "Me dije que ya no llevaría una estadística, pero sí puedo confirmar que he formado a más de 1,000 niñas en esta industria".

Pero, ¿qué busca un manager como él y cómo consigue que sus modelos se estrenen con algunas de las marcas de culto del fashion? Sandro tiene todas las respuestas en esta entrevista.

Este sábado tienes un nuevo casting para captar nuevas modelos en tu agencia, ¿qué buscas en una chica/chico cuando los tienes delante?

Buscamos una cara impactante, única, con proporciones de cara simétricas, no importa el prototipo de belleza, es un "no sé qué" que podemos ver en ese diamante en bruto, que no está listo, pero a su tiempo podría convertirse en una verdadera joya. A veces es bien complicado decir lo que buscamos, ya que la belleza es relativa y en esta industria podríamos durar horas debatiendo este tema, pero en conclusión podemos decir que buscamos la cara que todos quieren internacionalmente, sumado a muchos factores que van de la mano de una modelo perfecta.

¿Cómo visualizas ese potencial que pocos podemos ver?

Sin ser muy místico, te puedo decir que es una luz, un imán que te dice "esta es la próxima estrella", muchas veces han sido prospectos que nadie han creído en ellos, y yo estaba totalmente convencido de que era la próxima Estrella; es que creer en el talento, desarrollarlo y que sea lo que Dios le tenga guardado. En esta industria muchas veces 2+2 no es igual a 4.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/07/sandro-guzman-junto-a-modelos-emergentes-5c3a69db.jpg Sandro Guzmán junto a modelos emergentes. (FUENTE EXTERNA)

A algunos de tus talentos los has captado en las calles de Santo Domingo, ¿sigues caminando como un detector o radar de modelos...?

¡Sí, a muchísimos! Necesitaría un libro para contarte casi todo, pero recuerdo que paré mi carro en la Avenida Máximo Gómez para descubrir a Rose Cordero, quien salía de una práctica de voleibol, y más tarde protagonizó la portada de Vogue Francia. A Anyelina Rosa la descubrí en Sambil y ha hecho todo lo más importante que una súper model puede lograr. Muchas veces los talentos que se descubren en la calle son los mejores, detrás de muchas historias de las súper modelos hay un "Cristóbal Colón" en sus vidas.

¿Hay alguna clave que asegure a est@s chic@s el éxito o la permanencia en el negocio?

Soy un fiel creyente en que la única manera de triunfar y mantenerse es la "disciplina", todos los que han llegado lejos son un ejemplo de esto. Esta es una carrera muy fuerte, se debe estar muy centrado, trabajar con disciplina y continuar con los pies sobre la tierra porque es un mundo donde los aviones, la ropa de lujo y las grandes fiestas pueden hacer que pierdas el enfoque; aunque gracias a Dios las dominicanas que han triunfado han continuado humildes y centradas sin importar la fama.

¿Cuál es ese factor que les garantiza el éxito?

Son muchos los factores que podemos enumerar, que van mucho más allá que el físico perfecto y las medidas idóneas. Siempre he dicho que la "personalidad" es la llave que abre la puerta al éxito en esta industria, a veces vas a un casting donde hay miles de personas y, en solo un minuto, tienes que convencer al cliente que eres la persona que busca; esto es más que belleza, o un físico, es un conjunto de cosas.

Las dominicanas han arrollado en las pasarelas internacionales, ¿sigue siendo este el prototipo de modelo que están buscado la marcas y diseñadores en este momento?

Seguimos en el gusto de los directores de castings. En el pasado desfile de Dior en México fueron seleccionadas 12 modelos dominicanas, fuimos el segundo país del mundo con más modelos en este desfile. Brasil tenía 15, un país con 240 millones de habitantes y nosotros somos 10 millones, por lo que nuestro número porcentualmente es más significativo. Te puedo decir sin equivocarme que somos el país de Latinoamérica con mas súper models en este momento.

Agente, manager, reclutador... ¿qué es Sandro para las chicas de Ossygeno Management Models? ¿Y qué es lo que hace un agente/manager de modelos?

Soy su agente, descubridor, guía, agencia madre y muchas me consideran su padre. Para mí, te puedo decir que mis modelos son mi vida, estoy centrado en llevar a las modelos dominicanas hasta lo más alto. He dedicado casi 30 años al descubrimiento y la formación de modelos, aunque te puedo confirmar que lo que más disfruto es la formación de los talentos en bruto y lograr poder ver el producto terminado. Nada me apasiona más en la vida que formar los nuevos talentos y pido a Dios por salud para poder continuar con esta pasión.

¿Qué busca este casting? OMM Models Management celebrará este sábado 10 y domingo 11 de junio su "Open casting 2023" para jóvenes de ambos sexos que deseen y tengan los requisitos para ser modelos, en el salón Maguana del hotel Renaissance Jaragua, de 11:00 am a 6:00 pm cada día, recibiendo chicas en edades de 13 a 21 años y con estatura de 5'8" a 6'0" y hombres de 18 a 23 años con estatura entre los 6'0" y 6'3".Importante: que no tengan contrato con ninguna agencia o manager y preferiblemente no tengan experiencia en el mundo del modelaje. Los seleccionados en el casting de OMM Models Management recibirán un entrenamiento completo, totalmente gratis.

