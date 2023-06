Las grandes divas de la historia reciente protagonizan una exposición en el V&A de Londres

La exposición recoge piezas de Cher, Elton John, Tina Turner, entre otras. ( THE TIME )

El Victoria & Albert de Londres, uno de los museos de artes decorativas más prestigiosos del mundo, acoge desde este sábado "Diva", una ecléctica exposición dedicada a las grandes divas de la ópera, el cine y el teatro que han marcado la historia, desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Con una colección de unos 250 objetos, la moda es el tema fundamental de la exposición, como muestra la amplia colección de trajes que pertenecieron a celebridades como María Callas, Rihanna, Lady Gaga, Edith Piaf y Elton John.

"El corazón de esta exhibición es la historia de artistas icónicos que con creatividad y coraje han desafiado el 'statu quo', y han utilizado su voz y su arte para redefinir y recuperar a la diva", afirmó la conservadora del museo Kate Bailey.

El "acto I" de la exposición comienza con una cronología que analiza el origen de las "divas" en el mundo de la opera del siglo XIX, época en la que se acuña el término por primera vez (en 1883, en una mención a la cantante de ópera nacida en España Adelina Patti).

"El talento de una diva es otorgado divinamente, al transformar a la mujer en una diosa", afirmó el poeta y crítico francés Théophile Gautier (1811-1872), uno de los primeros en hacer referencia a estas "prima donna" que, sin complejos, alardeaban públicamente de su fama, riqueza y excentricidades.

A medida que pasa el tiempo, el fervor por las divas de la ópera se traslada a las estrellas del cine mudo en los años 20. Al consolidarse la industria cinematográfica en Hollywood, los estudios comenzaron a encumbrar a actrices como Mary Pickford, Clara Bow, Marlene Dietrich y Greta Garbo.

Posteriormente, el cine sonoro dio voz a las "divas" de la gran pantalla y la imagen de las "pin-up" se consolidó en el imaginario colectivo.

Entre las joyas de la exhibición se encuentra el vestido que Marilyn Monroe llevó en el famoso número musical de la película "Some Like It Hot" (1959); el traje de Norma que María Callas utilizó en unas de sus actuaciones en la Royal Opera House en 1952; la túnica de Elisabeth Taylor cuando interpretaba a Cleopatra y el extravagante disfraz estilo Luis XVI que Elton John se puso para celebrar su 50 cumpleaños.

No solo vestidos, sino pósteres, dibujos, grabados y fotografías muestran el impacto de estas mujeres en la cultura popular de su tiempo, con legiones de admiradores, revistas y periódicos que seguían cada paso de la vida pública y privada de las artistas.

Muchas artistas utilizaron su fama y posición social como plataforma para denunciar injusticias sociales, como es el caso de la vedete Josephine Baker, que desafió estereotipos raciales en el París de los años 20, o de Mae West, que con los diálogos de sus películas filtraba mensajes subversivos sobre la liberación sexual de las mujeres.

En el "acto II" de la exposición en Londres se muestra cómo artistas contemporáneas se han "apoderado" de este término, antaño con connotaciones negativas, y lo han convertido en una seña de identidad.

Divas del jazz como Billie Holiday y Aretha Franklin, iconos de la música disco como Cher y Diana Ross y estrellas del pop como Madonna, Tina Turner y Lady Gaga reflejan como las "divas" se han convertido en una parte fundamental de la cultura popular actual.

La exposición permanecerá abierta desde el 24 de junio de 2023 al 7 de abril de 2024 en el V&A, en el barrio londinense de South Kensington.