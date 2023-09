Diseñador Alvin Valley regresa a la Fashion Week en desfile apoyado por Emilio Estefan

El diseñador cubano Alvin Valley regresó a la pasarela de Nueva York, donde en su día se hizo un nombre como "el rey del pantalón", tras una ausencia de diez años, en una faceta que muestra su evolución para vestir a la mujer de pies a cabeza.

Alvin Valley es uno de los nombres propios de "Latin Ignition - The Magic of the Art", que se presenta en la Fashion Week con el respaldo del conocido productor Emilio Estefan y celebra el talento latino de los diseñadores como la dominicana Laura García, el venezolano Nabys Vielman y el veterano modisto mexicano César Galindo.

"Latin Ignition - The Magic of the Art" se hizo realidad por el trabajo conjunto de Estefan y la empresaria Consuelo Vanderbilt, propietaria de la plataforma para creativos profesionales SohoMuse.

Estefan y Vanderbilt fueron los anfitriones, con una breve presentación de la pasarela. "Esta es una gran celebración hispana de solidaridad e inspiración de vivir en un país tan grande como Estados Unidos", dijo el premiado productor musical.

Aseguró que este evento "es sólo el principio" y que se seguirá luchando por la comunidad latina "que viene de todas partes y está llena de talento".

"Love Affair en Porto Ercole (Historia de amor en Puerto Hércules)" es el nombre de esta colección verano-primavera 2024 que presentó Valley inspirada en historias de amor en el hotel Il Pellicano en Italia, en la que no faltaron sus conocidos pantalones y chaquetas sastre y en la que debutaron sus creaciones de vestidos, faldas, zapatos, bolsos, bañadores, y gafas que han ampliado su marca, y que incluye además lencería.

Su trabajo está dirigido a la mujer que puede pagar la exclusividad y a la que ha complacido abriendo cuatro tiendas entre el 2021 en plena pandemia en los Hamptons, la exclusiva costa de Nueva York donde muchas familias ricas se refugiaron, y luego en Palm Beach (Florida), adonde más tarde esas mismas familias se trasladaron.

El pasado mayo Valley abrió en Chicago y en noviembre lo hará en Miami.

"¿Por qué limitarme a una chaqueta y un pantalón si mis clientas quieren todo?" comentó.

Valley, que cerró esta noche el evento, propone vestir a la mujer para la próxima temporada de verano-otoño con cómodos vestidos de encajes transparentes y elegantes escotes en la espalda, caftanes, faldas, blusas y bañadores. De la lencería "transforma" el brasier en pieza principal para usarse con pantalones o faldas.

"Es una colección muy femenina y muy masculina", comenta sobre los pantalones y chaquetas y el resto de las piezas. El próximo año Valley lanzará una colección de cuatro fragancias..

"Siento que es la etapa mejor de toda mi carrera, el mejor momento para definirme como diseñador y como marca. He evolucionado, para mi es muy importante haber crecido de esa manera porque el nombre tiene valor", afirmó.

El color llegó a la pasarela con las primeras piezas que presentó César Galindo, para quien el color ha tenido protagonismo a lo largo de su trabajo, con un conjunto de pantalón y blusa y un vestido largo, ambos tipo halter, propios de la temporada veraniega. Destacó además un mono en lentejuelas con amplio escote en la espalda, y lleno de color así como otros vestidos cortos de vuelo amplio por encima de la rodilla o ceñidos tipo cóctel.

Mientras que la colección del venezolano Vielman se caracterizó por elegantes y sofisticados vestidos largos, entre ellos un rosa mauve, de tirantes tipo espagueti en el que destacó su corpiño, una mezcla de encajes con transparencia y "cut outs", así como otro azul claro, palabra de honor con abertura al frente.

La joven diseñadora dominicana García presentó en su mayoría vestidos cortos, sencillos, juveniles propios de la temporada para la que quiere estar cómoda pero también lucir elegante.