Complementos esenciales para looks

Los complementos son el ingrediente secreto que puede transformar un look básico en una declaración de estilo. Con la llegada de nuevas tendencias, los amantes de la moda se sumergen en un mundo de colores y telas, pero no se debe subestimar el poder transformador de los accesorios adecuados, con la elección adecuada de estos puedes hacer que tus looks brillen de una forma especial. "Los accesorios también son muy buenos amigos para aportar seguridad a la persona que los lleva, si quieres llevar una prenda sin mangas y no te sientes cómodo con llevar los brazos expuestos añade unas pulseras o un reloj oversize", afirma la estilista Carmen Bena.

La fusión de dos modas principales, los choker (collares pegados al cuello) y las flores de gran tamaño, ha dado lugar a una combinación única y fascinante. "Hay que empezar primero mezclándolos con prendas neutras para luego ir jugando con los colores", asegura Raquel Trejo, estilista y productora en The Moda Company. Las flores tridimensionales, que anteriormente adornaban prendas de ropa, han encontrado un nuevo hogar en el cuello de las "fashionistas" más arriesgadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/15/55011756805-3.jpg Para resaltar un atuendo simple, la estilista Carmen Bena aconseja que lo principal "es averiguar dónde quieres poner el acento, dónde quieres que vayan las miradas". (H&M)

Por otro lado, los bolsos son más que simples accesorios, son aliados funcionales. La elección adecuada de estos puede marcar la diferencia en tu apariencia general. Por ejemplo una mochila de cuero puede ser ideal para explorar la ciudad mientras que un bolso de rafia se adapta a un día en la playa. Para la estilista: "La regla más fácil de aplicar es trabajar los opuestos. Si tu look es llamativo por el color, forma, print... los accesorios más sencillos serán un acierto". Un bolso cruzado o un tote con estilo pueden ser tanto funcional como elegante. "El bolso es el accesorio en el que más invierto y que, en ocasiones, se convierte incluso en el protagonista del look. Algunas veces incluso "construyo" el look en base al bolso que lleve, bien por las tonalidades o por la forma", afirma Raquel Trejo.

Las gorras no solo son un complemento funcional para protegerte del sol, sino que también pueden ser el toque final que tu look necesita. Desde las clásicas gorras de béisbol hasta las elegantes de estilo marinero, este accesorio puede dar un giro moderno y desenfadado a los atuendos. Para la estilista y productora: "Si los accesorios son llamativos, pueden complementar perfectamente incluso un look de vaquero y camiseta básica".

Los pendientes largos son ideales para añadir un toque de elegancia a tu apariencia. Ya sea que elijas con borlas, conchas o piedras brillantes, estos accesorios pueden elevar instantáneamente un conjunto sencillo. En cuanto a joyería, piezas sencillas, como collares con colgantes delicados y pulseras finas pueden añadir un toque de brillo sin abrumar tu estilismo. "Prefiero llevar pendientes XL de colores potentes con looks más básicos, o bien engamar tonalidades, y por ejemplo combinar dos o tres collares con camisetas básicas para elevar el look, o añadir un choker y aros pequeños en los looks en los que el cuello quede muy despejado", afirma la estilista y productora en The Moda Company. Para una mujer los accesorios imprescindibles son "collar o pendientes". Los anillos son joyas versátiles que pueden representar momentos especiales o simplemente añadir un toque de estilo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/15/55011756805-1_1.jpg Los pendientes largos son ideales para añadir un toque de elegancia y sofisticación a tu apariencia. (H&M)

Los pañuelos o bufandas grandes son perfectos para captar la atención en tu cuello. Puedes optar por diseños con detalles en colores brillantes o metales contrastantes para añadir un toque especial a tus estilismos. "El pañuelo es una de las opciones que más juego puede dar", afirma Carmen Bena.

Las gafas de sol no solo añaden un toque de glamour a tu apariencia, sino que también ofrecen protección UV. Desde las icónicas monturas de aviador hasta los modelos de ojo de gato con un toque retro, hay un par para cada gusto y forma de rostro.

Un par de sandalias elegantes, ya sea planas o con tacón, puede transformar un atuendo casual en uno sofisticado. Opta por colores neutros que combinen fácilmente con tus prendas y apuesta por diseños con detalles únicos. Para Raquel el calzado "puede transformar un mismo look de casual a elegante en un segundo".

Para resaltar un atuendo simple, Bena aconseja que lo principal "es averiguar dónde quieres poner el acento, dónde quieres que vayan las miradas", ya que por ejemplo si el evento al que acudes es una cena "la gente sólo va a verte de cintura para arriba, sería mejor opción un collar XXL o unos pendientes potentes".

Aunque cómo afirma la estilista "el look del hombre tiene menos juego que el de mujer y son los detalles los que le aportan personalidad", estos "tienen su gran aliado en los cinturones, aunque son los grandes olvidados".

Por Pilar Martín