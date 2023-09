Así fue el debut como modelo de la hija de Kobe Bryant en Milan Fashion Week

Milan Fashion Week es una de las citas de moda más importantes del mundo. Dos veces al año, allí se congregan figuras consagradas ligadas a la industria, pero también emergentes. Este último es el caso de Natalia Bryant, hija del fenecido baloncestista Kobe Bryant, quien hizo su debut como modelo en la pasarela italiana.

"Ha sido una experiencia increíble, me lo he pasado genial y he sentido mucho amor y apoyo durante todo el proceso", escribió la hija del jugador de baloncesto en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía junto a Donatella Versace, quien le dio la oportunidad de lucir uno de sus diseños en el desfile de la casa de modas.

La joven de 20 años debutó en la fashion week con un vestido color negro, de corte recto y escote en forma de pico, que complementó con un bolso de mano del mismo color y unas zapatillas metalizadas. Bryant compartió pasarela con modelos de la talla de Claudia Schiffer, quien regresó a Milán para cerrar el desfile, Gigi Hadid o Kendall Jenner.

Natalia Bryant comenzó su carrera como modelo a los 18 años, un año después de que su padre falleciera en un trágico accidente de helicóptero. Firmó con la agencia de modelos IMG Models, que representa a las tops models Cara Delevingne, Miranda Kerr, Bella Hadid y Gigi Hadid.