Realizarán tercera edición del "Etérea Fashion Show"

Los amantes de la moda y la innovación se preparan para la tercera edición del "Etérea Fashion Show" a realizarse el 19 de noviembre a las 7:00 de la noche en el Hotel Catalonia Santo Domingo.

Este año, el evento presentará una colección de diseñadores destacados en el extranjero, así como talentos emergentes que están redefiniendo la industria de la moda, haciéndola más sostenible. Los asistentes podrán presenciar diseños que incorporan materiales innovadores y prácticas eco-amigables, destacando la importancia de la moda consciente del medio ambiente.

"Esta tercera edición será un escaparate de la creatividad y la sostenibilidad en la moda. Estamos comprometidos en inspirar a la industria y al público a abrazar un enfoque más consciente en la moda", expresó Helen Jiménez, creadora y organizadora del evento.

El Etérea Fashion Show no solo se trata de presentar diseños de vanguardia, sino también de crear un ambiente inclusivo en el que no solo estarán presentes modelos tradicionales, también estarán aquellas de categorías como plus y pettite, pues desde la academia de modelaje Etérea Models se han enfocado en desafiar los estereotipos de las pasarelas tradicionales.

Acerca del Etérea

Etérea Models es una academia de modelaje, creatividad y refinamiento que trabaja con niñas y adultas sin límite de edad. Impartiendo clases de pasarela, danza, protocolo en la mesa, colorimetría, historia de la moda y talleres de autoestima, este último de la mano de la psicóloga clínica Rita Malek.