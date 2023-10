13 tendencias de fin de año que ya vemos en la calle

Nos encontramos en un momento donde vivimos los dos extremos en la moda, desde prendas básicas muy minimalistas, hasta lo más llamativo y sensual, como andar en panties (o boxers) por la calle; en mi opinión, por más calor que estemos viviendo en el Caribe, esta tendencia se limitará a las celebridades, el resto de los mortales no creo que se atrevan a usarla; pero si vamos a hablar de tendencias no puede faltar en la lista junto a 12 trends más que Marisol Almonte, asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, recopila en esta lista.

1. Prendas metalizadas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/met-1.jpg

Este fin de año el metalizado no se limita solo al uso de accesorios y complementos, aunque en el pasado los pantalones o total look metalizados estaban reservados para el uso de noche, ahora los puedes llevar durante el día. Si agregas una blusa o blazer blanco, tendrás un look más casual y fresco.

2. Panties al aire

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/eeb4d37a81e028e822c396dc4a8d0023.jpg

Es una de las prendas más virales, directa de las pasarelas de Miu Miu y ya se está empezando a ver en tiendas fast fashion. Si te quieres anotar a esta tendencia, pero te parecen demasiado atrevidas, agrega unas medias panties.

3. Pantalones dorados

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/dorados.jpg

En todas las pasarelas internaciones y locales como el RDFW vimos prendas doradas y no solo en pantalones, también en blusas, total look y accesorios.

4. Marcar cintura

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/fc7dbadc000c11e5b2d8fd8277ecc120.jpg

De inspiración de los años 50, vuelven las cinturas muy marcadas, tanto con cinturones anchos, corsets, vestidos, blusas y chaquetas con pinzas que resaltan la cintura.

5. Básicos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/basicos.jpg

Todo el mundo anda a la carrera y lo más práctico al momento de vestirse son los básicos.

6. La corbata

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/corb.jpg

Rescatando nuestro lado masculino, las corbatas ya son el complemento ideal para los looks con traje sastre, llévalos con pantalones oversize o de cuero para complementar el outfit.

7. Flores

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/ff9f2a7b864094ad5c4379b6f46550c3.jpg

Esto parece un adelanto de la primavera. Si te gustan las flores, este es tu momento de lucirte, se llevan en la ropa, en accesorios o en el bolso.

8. Lencerías visibles

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/d6ae7b1c48e24c1de786d496b292e009.jpg

Al igual que los panties, pienso que es una tendencia para las más arriesgadas, pero si lo que te gusta es llamar la atención, te aseguro que con esta nadie se va a resistir a mirarte.

9. Plumas en pantalones, faldas y vestidos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/b0f2ef70468994b131a7b296a59ec1d8.jpg

Yo pensaba deshacerme de una pieza con plumas que tengo guardada desde el 2022 (la fiebre de la Barbie ayudó a extender esta tendencia), pero llegó el momento de rescatarla y darle otra oportunidad.

10. Pliegues y drapeados

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/3f51371b9eb3001bfced288560dcb565.jpg

Así se llevan los vestidos, con muchos pliegues y drapeados, la ventaja de estos diseños es que te permiten disimular esas libritas de más.

11. Brassieres a la vista

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/27a817703c2f56992dac57fc938c2119.jpg

Se llevan con blazer, blusones o camisas, siempre abiertas para darle ese toque sensual.

12. La Moda Y2K

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/20d2864f735774fd23746c6ac36512ec.jpg

La moda se mantiene con una mirada hacia la nostalgia del año 2000: crop tops con jeans holgados a las caderas y mini bolsos.

13. Gama de colores

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/20/historias-instagram.jpg

Reinarán este fin de año el rojo como el protagonista, verde militar, marrón, beige, verde manzana, naranja, dorado y gris.

¡Hasta la próxima!

