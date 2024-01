Miguel Genao: "Me gusta vestir a la mujer dominicana que su pasarela es la calle"

El nombre de Miguel Genao no es nuevo dentro de la industria de la moda. 13 años después de haberse iniciado en este mundo, el diseñador dominicano está más vigente que nunca, lo que sin pensarlo demasiado podríamos atribuir a que él ha sabido reinventar su marca para satisfacer las necesidades de la mujer actual, siendo siempre fiel a su esencia.

Negado a seguir la norma, rompió con el patrón de ofrecer piezas que debían reservarse para "ocasiones especiales". Si tuviéramos que definir su propuesta en dos palabras esas serían versátil y atemporal.

En conversación con Diario Libre durante la presentación de "Aroma y Olas by Miguel Genao", una experiencia de relajación de la mano con YHI Spa de Meliá Punta Cana Beach, el modisto confiesa que siempre quiso vestir a la mujer en su día a día. Y es el camino del que no pretende apartarse.

-Con más de una década de experiencia profesional, ¿cómo ha cambiado tu forma de crear?

Yo creo que más que un cambio, ha mejorado. Y hemos añadido cosas que han hecho a la marca más interesante. Recientemente introducimos la línea permanente masculina, con nuestro nuevo director creativo de la línea masculina Frank Pérez, que ha catapultado la marca a otro nivel. Hemos encontrado un mercado que estaba desprotegido, como quien dice, y es que el hombre ya no se quiere ver acartonado, no se quiere ver con la misma ropa, quiere evolucionar, tratar nuevas siluetas y nuevos cortes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/oceanum-2.jpg Presentación de la colección Oceanum SS24. (FUENTE EXTERNA)

-Además de anunciar tu colaboración con YHI Spa, también presentaste tu última colección, Oceanum SS24, aquí en Meliá Punta Cana. ¿Cómo defines esta colección?

Oceanum es un bocado de aire fresco, algo súper novedoso, es alternativo, es moderno, pero no deja de ser clásico a la misma vez.

-En esta colección trabajas de la mano con Frank Pérez. ¿Qué tan difícil fue para ustedes crear una colección que conjugara las ideas de ambos?

Frank: Yo creo que una de las ventajas de trabajar con Miguel es que todo se trata en conjunto siempre. O sea, todo el equipo que trabaja detrás de la marca de Miguel Genao trabajamos en conjunto, todos aportamos ideas, las analizamos y de ahí va fluyendo cada colección.

Miguel: Pienso que si cada artista fluye y se deja hacer, grandes cosas suceden. Yo no le pongo trabas a nadie, cada quien tiene que aportar ideas, cada quien tiene que hacer su papel. Y las cosas fluyen y se van armando de la mejor manera. Frank y yo somos dos creativos, es difícil, pero eso es lo bonito: proponer, yo digo, tú dices... Pero casi siempre terminamos de acuerdo.

-¿Y cuando no logran ponerse de acuerdo?

Miguel: Cuando no estamos de acuerdo, simplemente dejamos ese problema a un lado y continuamos con otras cosas. Y después volvemos y retomamos el problema, pero no dejamos que esa situación no nos deje continuar.

Frank: También tomamos en cuenta mucho la participación de todo el equipo cuando no estamos de acuerdo con algo. Lo llevamos a votación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/miguel-genao-9.jpg

-Tropical Chic es la esencia de la marca Miguel Genao. ¿Cómo logras que se diferencie de propuestas que también fusionan estos estilos?

Miguel: Empezando con que todos los estampados son diseños propios de nosotros. Tenemos la particularidad de que muchas de las siluetas son talla única, es decir, se la puede poner una x small hasta large. Jugamos mucho con la sensualidad. No creo que la mujer tiene que estar ajustada para verse sexy. Ese juego de la silueta, tocando el cuerpo, dejando entrever el cuerpo, algo muy sutil; creo que esas son cosas que tiene la marca que son muy positivas y que han hecho que la gente las reconozca ya en el mercado.

Frank: Con el hombre pasa igual; son siluetas one size. El hombre no tiene que verse tan ajustado. Son diseños y telas que se adaptan también al clima de nuestro país, que es un clima tropical. Además, utilizamos muchas siluetas que son unisex, que es algo muy interesante de la marca. De repente, un abrigo que está propuesto para hombre, se lo puede poner una mujer y pasa divino.

-Dentro de la industria de la moda se habla mucho de apropiación cultural. ¿Cómo se evita cruzar la línea entre inspiración y plagio?

Es un tema un poco delicado, porque casi todo está hecho y está creado. Lo que siempre nosotros tratamos de buscar es darle un giro de tuerca. O sea, es algo que está hecho, pero qué nosotros entendemos que podemos hacer para adaptarlo a nuestra gente, nuestra isla y nuestro estilo.

-En el perfil de Instagram de la marca vemos a un selecto grupo de famosas llevar tus diseños. ¿Tienes requisitos a la hora de vestir a alguien?

El 95 % de las personas que usan la marca, disfrutan la marca, la entienden y la hacen parte de su día a día. Y yo nunca quise ser un diseñador de ocasiones; siempre quise ser un diseñador que tenga una ropa que sea tu mejor aliado en el clóset. Que tú tengas ese par de pantalones que sean tus favoritos del armario. Eso es lo bonito de Miguel Genao, que las ropas, cada look que sale, cada desfile, lo puedes utilizar en cualquier ocasión, ya sea para ir a una fiesta o para ir a la playa. Son muy atemporales.

"No creo que la mujer tiene que estar ajustada para verse sexy" Miguel Genao Diseñador dominicano “

-¿Crees que en el país ha cambiado la percepción de que la ropa de diseñador es para ocasiones especiales?

Sí, se ha logrado. Yo amo ver cómo mis clientas repiten ropa, cómo se sienten a gusto, cómo se sienten empoderadas cuando se la ponen. Disfrutan vestir la marca y eso es lo más importante. Yo nunca quise que las personas adquirieran mis prendas por apoyar lo local, quería que me apoyaran cuando sintieran que yo merecía el apoyo. Que querían usar la marca y que disfrutaran de usar la marca.

-¿Alguna mujer en específico que sueñas vestir?

Actualmente estoy loco por vestir a cualquier mujer que se sienta segura, que entienda que la moda no es algo banal. Hacemos arte; cada pieza de un diseñador dominicano es arte. Y yo creo que más que una mujer famosa, me gusta vestir a la mujer del día a día, la mujer dominicana, que su pasarela es la calle, que le gusta verse bien, que le gusta lucir impecable, bella, que tiene una pieza de la marca como mejor amigo en su armario.

-¿Qué veremos en lo adelante de la marca Miguel Genao?

Estamos en planes de presentar nuestra nueva colección, próximamente. Tenemos todo planeado para en abril volver a presentar colección, si Dios lo permite, claro.