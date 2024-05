Los vestidos de la Met Gala a lo largo de los años

Zendaya, co host de la Met Gala 2024, así lució en 2016 cuando el tema fue Manus x Machina: La moda en la era de la tecnología, escogió un vestido de Michael Kors. ( FUENTE EXTERNA )

Este lunes 6 de mayo se celebrará la Met Gala 2004, en la que Jennifer López (JLO), Bad Bunny, Zendaya y Chris Hemsworth serán anfitriones, junto a Anna Wintour, editora de la revista Vogue y directora del Instituto de Moda del Museo Metropolitano (Met).

La primera gala se celebró en 1948 para el entonces recién fundado instituto y se informa que los boletos para la cena tenían un precio de 50 dólares cada uno. Desde la década 1970 pasó a ser organizada por Vogue US hasta hoy, bajo la dirección de Anna Wintour.

Sin duda alguna la Met Gala escenario de atuendos icónicos a lo largo de los años. Es un encuentro de glamur al máximo nivel, lo cual se ha cimentado a lo largo de los tiempos, sin desperdicios.

A propósito de su realización mañana, presentamos los trajes más icónicos que han desfilado por la pasarela, durante una selección de años:

2001

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/05/met-gala-1.jpg Hillary Rodham Clinton. (FUENTE EXTERNA)

La destacada política y exprimera dama de los Estados Unidos asistió en 2001 con un vestido con estampado de leopardo, que en aquel momento todavía no era calificado como clásico, de tafetán y en tonalidad verde oliva.

2003

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/05/met-gala-2.jpg Anna Wintour (FUENTE EXTERNA)

Faltaría más, Anna Wintour, directora del Met, deslumbró en 2003 con un traje Christian Dior Haute Couture, la directora de Vogue USA superó el tema "Goddess: The Classical Mode".

2006

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/05/met-gala-3.jpg Alexander McQueen y Sarah Jessica Parker. (FUENTE EXTERNA)

Como toda una escocesa llegó la actriz de Sex & the City, muy combinada con su acompañante, el diseñador Alexander McQueen, lo cual respondía al lema del año: Anglomanía.

2009

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/05/rhiana.jpg Rihanna. (FUENTE EXTERNA)

Rihanna es una de las famosas más esperadas y siempre en el aspecto positivo. En 2009 asistió con un traje Dolce & Gabbana, encarnando la moda como inspiración.

2012

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/met-gala-5.jpg Carey Mulligan (FUENTE EXTERNA)

La actriz británica Carey Mulligan mostró con gran garbo el vestido halter personalizado de Prada en dos tonos dorado y plateado cubierto de lentejuelas.

2015

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/met-gala-6.jpg Rihanna. (FUENTE EXTERNA)

Las críticas de moda coincidieron en considerar a Rihanna como la mejor vestida de la Met Gala 2015. Ella llevó un vestido amarillo de Guo Pei que encantó en la alfombra roja.

2017

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/14937061950640.jpg Katty Perry. (FUENTE EXTERNA)

Katty Perry fue la la co-anfitriona de la Met Gala 2017, cuya temática fue "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between", celebrando a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo. Perry escogió un diseño Maison Margiela by John Galliano rematado con un velo rojo.

2019

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/05/met-gala-4.jpg Lady Gaga. (FUENTE EXTERNA)

La cantante Lady Gaga lució imponente con un vestido fucsia, de mangas campana XL, la eterna capa, la maxifalda y el moño en la cabeza con el que completó el look resaltan.

2021

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/met-gala-7.jpg Iman. (FUENTE EXTERNA)

Iman, la primera top model negra de la historia, que tuvo su fama en los años 70 y 80, acaparó la atención con una propuesta de Londres Harris Reed y la famosa firma Dolce & Gabbana.

2023

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/met-gala-9.jpg Penélope Cruz. (FUENTE EXTERNA)

Ese año la Met Gala rindió homenaje a Karl Lagerfeld bajo el tema "A line of Beauty". La actriz, fue co-host del evento y llevó un vestido con capa de Chanel de la colección de Alta Costura de primavera-verano 1988.

Detalles de interés de la celebración

Lugar y hora. Se realizará en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, a partir de las 6:00 de la tarde de Nueva York, que es la misma para República Dominicana.

Transmisión. Se podrá ver a través del canal E! Entertainment y de todas las plataformas de Vogue (YouTube, TikTok y en su sitio web oficial).





Exposición. "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", es el tema que acompaña a la exposición del Costume Institute que y se exhibirá en el museo del 10 de mayo al 2 de septiembre. La muestra incluye unas 250 piezas y prendas del extenso archivo del Met.





Propósito de la exposición. ´Sleeping Beauties: Reawakening Fashion´, No solo establece la ambientación y el código de vestimenta de la noche, sino también invita a reflexionar sobre la evolución y renovación de la industria de la moda, y a explorar nuevas formas de expresión creativa.