Tres series imperdibles para los amantes de la moda

Este año la moda se ha convertido en un buen filón en las plataformas streaming, gracias al estreno de tres series que retratan el mundo de la alta costura y el ascenso de icónicos diseñadores.

Con un cuidado vestuario, una fotografía sublime y una genial dirección de arte en sus desfiles de alta costura, las recomendamos 100 %.

"Cristóbal Balenciaga", "The New Look" y "Becoming Karl Lagerfeld" han conseguido que este sea uno de los años más 'fashion' que recordamos en cuanto a series.

The New Look

Ambientada en el París ocupado por los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue el final del reinado de Coco Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo.

Y lo hace dando pie al ascenso imparable de Christian Dior que, con su estilo revolucionario y único, ayudó a devolver la belleza al mundo tras la guerra, dejando huella e influenciando a las nuevas generaciones.

El actor australiano, Ben Mendelsohn, ganador al Mejor actor de reparto en una serie dramática por Bloodline, es quien da vida a Christian Dior en The New Look; mientras que la actriz francesa, Juliette Binoche, se encarga a dar vida a la creadora de Alta Costura, Chanel.

La serie está inspirada en hechos reales y fue rodada en París, bajo la mirada del productor y guionista estadounidense, Todd A. Kessler.

Sus diez episodios están disponibles a través de Apple TV+.

Cristóbal Balenciaga

Esta serie de Disney+ sobre el modisto de Getaria cuenta, en seis episodios, un amplio periodo de su vida, así como su búsqueda de la identidad frente a la adversidad y el desafío de las convenciones sociales a lo largo de los años.

También explorará la obsesión por la perfección del maestro, la constante búsqueda de un estilo propio y la soledad que conlleva ser un maestro, acentuada por las pérdidas de su madre, su compañero de vida y su país.

Los comienzos y momentos de esplendor de su carrera coparán gran parte del metraje de esta producción en la que participan 100 personas tras las cámaras y hasta 2,000 como figurantes, con la genial actuación del actor español Alberto San Juan como Balenciaga.

Becoming Karl Lagerfeld

El biopic del diseñador viajará hasta los años 70 para explorar cómo aquel chico alemán que llegó a París se convirtió en lo que fue.

La serie se ambienta exactamente en 1972 y narra cómo Karl Lagerfeld, un diseñador de prêt-à-porter desconocido en ese momento, se enamora perdidamente de Jacques de Bascher y se enfrenta a su amigo y rival Yves Saint Laurent, al que apoya un temible Pierre Bergé.

Protagonizada por Daniel Brühl, Alex Lutz y Théodore Pellerin, "Becoming Karl Lagerfeld" narra el ascenso de esta leyenda de la moda en seis capítulos.

Una adaptación del bestseller Kaiser Karl de Raphaëlle Bacqué que ofrece una perspectiva de cómo este enigmático e icónico diseñador llegó a convertirse en el "Káiser de la moda".

