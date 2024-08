El diseñador dominicano Fernando García viste a Michelle Obama para la Convención Demócrata

El diseñador dominicano Fernando García fue el encargo de vestir a la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, para la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata (DNC), celebrada el pasado martes 20 de agosto en el United Center en Chicago, Illinois.

Para la ocasión, Obama llevó un traje vanguardista de chaqueta sin mangas y pantalón por encima de los tobillos en color azul marino, perteneciente a la colección Resort 2025 de Monse. Esta es una marca de lujo con sede en Nueva York fundada en 2015 por el dominicano García y la coreana Laura Kim, quienes también se desempeñan como directores creativos en Oscar de la Renta.

"Anoche, la exprimera dama @michelleobama subió al escenario con la chaqueta cruzada y el pantalón de esmoquin de MONSE Resort 2025 mientras pronunciaba un poderoso discurso en el #DNC en Chicago", publicaron en la cuenta oficial de la firma.

"Michelle Obama encarna a la mujer MONSE en todos los sentidos, exudando la fuerza y la confianza que son el núcleo de nuestra marca. Nos sentimos honrados de vestir a un líder tan inspirador", refieren.

El traje que lució Obama se vende por separado. La chaqueta cuesta 1,690 dólares, lo que equivale a poco más de 100,000 pesos, y los pantalones de puños de esmoquin valen 890 dólares (53,355 pesos). En total, el conjunto está valorado en 2,580 dólares (154,671 pesos) y está disponible para pre-ordenar a través de la página web de Monse.

Más sobre el diseñador

García ha destacado en el mundo de la moda por ser el creador de algunas de las prendas de noche más icónicas de la firma Oscar de la Renta.

Sobre su experiencia trabajando con el icónico diseñador, García dijo: "Fue lo mejor que me pudo haber pasado, simplemente porque aprendí de un señor que ya lo había logrado todo y me dio la oportunidad y la libertad de aprender qué hacer y qué no hacer".

Fue en 2015 que García, junto a Laura Kim, fundó Monse, una apuesta a la moda contemporánea de lujo. Sus colecciones, reseñan en su página web, se inspiran en la moda masculina y la sastrería clásica con una perspectiva deconstruida.

Elementos como la sastrería retorcida, los dobladillos en cascada y las siluetas cortadas se encuentran entre los detalles de diseño distinguidos de la marca. Monse es una línea para mujeres modernas que buscan destacarse entre la multitud sin comprometer su comportamiento natural.