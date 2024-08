Sarah Jessica Parker cierra su firma de zapatos

Luego de 10 años en el mercado, Sarah Jessica Parker decidió despedirse de su marca de zapatos SJP, la cual era reconocida por sus modelos poco convencionales, vibrantes y llenos de colorido.

Fue en 2014 que la actriz decidió lanzar su propia firma de calzado homónima de la mano de George Malkemus, el entonces director de Manolo Blahnik en Estados Unidos. "De alguna manera tonta, creo que es lo que la gente esperaba de mí por Carrie Bradshaw", comentó Parker en el lanzamiento de la marca.

Y es que su personaje en la icónica serie "Sex and the City" era tan fanática de los zapatos como ella, por lo que no dudó en sacarle provecho a nivel monetario a esa afición. A fin de cuentas, Carrie Bradshaw catapultó en su momento a otras marcas como Jimmy Choo y Manolo Blahnik.

Sin embargo, parece que tras la muerte en 2021 de su principal socio, George Malkemus, SJP by Jessica Parker se vio afectada. "Después de 10 años llenos de colorido, SJP by Sarah Jessica Parker ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas este otoño", reza el comunicado compartido a los medios.

La última tienda que quedaba de la marca en Estados Unidos, ubicada en el número 385 de la calle Bleecker de Nueva York, cerró sus puertas el 25 de agosto. Todavía permanecen sucursales físicas en Dubái, Qatar y los Emiratos Árabes. Las compras en línea, en tanto, seguirán disponibles hasta una fecha aún por determinar.

"El equipo de SJP Collection expresa su enorme gratitud a todos sus fieles clientes y seguidores, así como a todos aquellos con los que han trabajado", agradeció la compañía en su despedida. Tras el anuncio, la marca colocó todos sus zapatos en descuento.

Parker fue una muy buena estratega, ya que asistía a las alfombras rojas con sus propios zapatos. En octubre de 2023, por ejemplo, asistió a un evento en el New York City Ballet al que llevó un par de zapatillas desparejas de su colección.

Además, usó uno de sus calzados en la serie "And Just Like That...", la secuela de Sexo en Nueva York. De hecho, la calle Bleecker está cerca del apartamento de Carrie Bradshaw, lo que facilitaba que los turistas fueran a comprar luego de recorrer los lugares donde se rodó la serie.

Pero todo esto parece no haber sido suficiente para mantener la marca viva.