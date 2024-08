Naomi Osaka y su atuendo ganador en el US Open

La tenista Naomi Osaka en el US Open. ( FUENTE EXTERNA )

El US Open comenzó y ya está dando de qué hablar en términos de moda. En su regreso a la competición, la tenista Naomi Osaka, de 26 años, logró mantener las miradas en ella por el llamativo conjunto que escogió para enfrentarse a la letona Jelena Ostapenko en la cancha.

La japonesa llevaba dos años retirada luego de convertirse en madre y haber pasado por una depresión. Como no podía ser de otra manera, Osaka advirtió hace unos días que su outfit para regresar a la cancha sería muy especial. En sus redes sociales dio una pista al publicar una imagen del anime Sailor Moon asegurando que el look sería "el mejor conjunto que he usado".

Y así fue. La tenista apareció en el estadio Billie Jean King National Tennis Center con un set verde y blanco de falda con volantes y chaqueta de Nike en colaboración con la diseñadora Yoon Ahn. En el entrenamiento antes del partido Osaka lució una chaqueta blanca con un gran lazo verde en la espalda y falda de tul.

La elección del vestuario no fue fortuita. "Elegí el color hace, por lo menos, un año. Me encanta involucrarme en todo lo que hago, ya sea la moda o cualquier otra cosa", refirió la deportista a la salida del torneo.

Osaka quiso rendir homenaje a sus orígenes japoneses a través de su atuendo. "Sin duda, la inspiración para mí fue japonesa, como Harajuku. Recuerdo que una de las primeras veces que fui a Japón vi muchos volantes y muchos lazos", aseguró.

La diseñadora Yoon Ahn, cofundadora de la firma Ambush y quien colabora con Nike desde 2018, fue la encargada de crear el conjunto. "Dime con honestidad. No hay ideas malas. ¿Qué es lo que más te gusta en este momento?", contó la diseñadora que le preguntó a la tenista. "Me envió unos looks como de Lolita gótica que le gustaban mucho en aquel momento. Salen vestidas de rosa, con volantes, lazos, encaje. Todo, con ello, con la intención de apropiarse de lo cursi y lo femenino", agregó.

Sobre el proceso creativo para diseñar el atuendo compartió: "El estilo Lolita ofrece una vía de escape en la edad adulta, un regreso a la inocencia y la belleza de la infancia. Es una puerta de entrada a un mundo de fantasía, donde puedes crear una identidad ideal que tal vez no se ajuste a las normas cotidianas, pero que encaja a la perfección dentro de los mundos de la imaginación".

Yoon Ahn ha añadió que "diseñar es un ejercicio de escuchar e imaginar la historia que la deportista nos quiere contar". En este caso: "Este es el viaje personal de Naomi Osaka. A menudo vemos a los atletas de una manera unidimensional, ligados a su deporte, pero puedo quitar esas capas y explorar las diferentes facetas de quiénes son y cómo quieren presentarse a través del estilo".

Osaka expresó que eligió el verde porque es un color que le transmite paz y serenidad. "En cuanto a mi nivel de confianza, cuando visto un conjunto que me parece bonito, me siento más cómoda. Creo que eso es algo mágico que puede hacer la moda. Creo que, cuando me ponga mi conjunto para el Open de Estados Unidos, voy a sentir una transformación", dijo antes de iniciar la competición a The New York Times.

"Para mí, un buen look siempre puede ayudar en algo. Todo se reduce a la confianza. Te pones un conjunto y es casi como un superpoder de cierta manera. Luego sales a la cancha e imaginas que eres capaz de hacer lo que sea", manifestó.

