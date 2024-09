Se realiza la primera edición del evento de moda Swap Experience

Celebran la primera edición de Swap Experience, un proyecto que promueve la sostenibilidad en la moda de manera divertida y funcional.

El evento, que se llevó a cabo en el restaurante Akumi, fue una fiesta de intercambio de ropa donde se promovió un estilo de vida ecoamigable y se educó sobre la circularidad de las piezas, aumentando la conciencia sobre la trazabilidad de la ropa que ya no usamos.

La actividad fue organizada por Mariale Ovalles, CEO de The Green Rack; Mildred Veras, especialista en upcycling y diseño sostenible enfocado en la moda y dueña de la marca Milée Collection; y Jacqueline Severino, artista plástica y creadora de la marca "Upcycling by Jacqueline Severino".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024--05.jpg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024--01.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024--04.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024--03.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024--02.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024--06.jpg

"Hay distintas maneras de apoyar la moda sostenible y el Swap es una de ellas", dijo Mariale Ovalles, una de las creadoras del evento.

Programa del evento

Con la entrada, todos los asistentes tuvieron acceso a una serie de actividades desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., entre las cuales se incluyeron:

Intercambio de ropa : hasta 6 piezas del propio armario por piezas preseleccionadas y de otras participantes.

: hasta 6 piezas del propio armario por piezas preseleccionadas y de otras participantes. Taller de reutilización textil: aprende a crear arte con ropa que ya no usas.

que ya no usas. Panel sobre Moda Sostenible: escucha tres historias verídicas que dieron vida a las marcas de las anfitrionas del evento .

Sostenible: escucha tres historias verídicas que dieron vida a las marcas de las anfitrionas del . Shopping Experience: adquiere colecciones upcycling de las diseñadoras participantes.

de las diseñadoras participantes. Closet Sale: venta de ropa de reconocidas influencers dominicanas.

de reconocidas influencers dominicanas. Música en vivo, degustaciones, brindis y rifas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-caja-de-donaciones-swap-experience-2024--01.jpg

Además, se utilizó el espacio para la recepción de donaciones de ropa, que serán llevadas a la Fundación Oncoserv al finalizar el evento.

Según Mariale Ovalles, la creación de este evento tomó aproximadamente dos meses, y en su primera edición asistieron más de 70 personas, superando así sus expectativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024-musica-en-el-ambiente-01.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-mildred-veras-01.jpg Mariale Ovalles, CEO de The Green Rack. https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-mariale-ovalles-01.jpg Mildred Veras, especialista en upcycling y diseño sostenible enfocado en la moda y dueña de la marca Milée Collection. https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-evento-bazar-swap-experience-2024--11.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/31/31082024-jaqueline-severo-01.jpg Jacqueline Severino, artista plástica y creadora de la marca "Upcycling by Jacqueline Severino".

"Las próximas ediciones se reproducirán en distintos puntos del país, con el objetivo de establecer tres temporadas al año de repetición continua", afirma el comunicado de Swap Experience compartido con este medio.

El evento estuvo patrocinado por Arnemann Personal Beauty, Akumi, The Green Rack, Artdeco, Milée Collection, Upcycling by Jacqueline Severino, Say Hi Beauty, El Catador, 4X, Cervezas Corona, Pastelería María Fermín, Colgate, SAG Abogados Consultores, Alianza de Mujeres en Derecho y Negocios (AMDEN) y Altanatu.