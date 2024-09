"Into the Process", la colección con la que Zara muestra cómo se crean sus prendas

La modelo española Laura Ponte protagoniza la campaña de la colección "Into the Process" de Zara. ( FUENTE EXTERNA )

Zara se reinventa y pasa del "fast fashion", al "fast couture". Así nos lo deja saber la marca insignia del grupo español Inditex con el lanzamiento de su nueva colección "Into the Process", con la que trata de acercarnos al proceso de creación de cada una de sus prendas, con la modelo española Laura Ponte como protagonista.

Esta propuesta pone en el centro la costura y sus valores de calidad y atemporalidad. A través de videos compartidos, la marca muestra los bocetos previos, patrones, pruebas y pone el foco en sus equipos de diseño y taller.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/zara-into-the-process.jpeg

A diferencia del "fast fashion", el fast couture" confecciona ropa con atención a los detalles que, junto a los materiales, permite alargar la vida útil de las prendas, lo que las hace mucho más sostenibles.

La primera colección cápsula de "Into the process" está compuesta por seis piezas de costura para mujer. Entre las prendas figura un blazer de 100 % lana con frontal cruzado y botones ocultos, unos pantalones anchos a juego, un traje sastre de chaqueta cruzada en marrón con raya diplomática y un vestido de cuello "halter" en blanco y negro.

"Into the process nace con la intención de reflejar el proceso de creación de patrones y diseño de algunas de las piezas de Zara Woman. Para este primer drop hemos contado con la modelo Laura Ponte y la fotógrafa Hanna Tveite que he capturado todos los detalles de este proceso", explican desde Zara al medio especializado Harper's Bazaar.

Esta colección parece marcar el rumbo de ahora en delante de la firma. Desde hace un tiempo Zara se ha despegado de la imagen de firma asequible no solo lanzando colecciones premium con tejidos más elevados, sino que ha colaborado en varias ocasiones ya con mujeres artesanas o pequeñas firmas.

La elección de Laura Ponte como modelo viene a remarcar ese mensaje. En la campaña, Ponte, uno de los rostros más aclamados de la industria de la moda española, aparece al natural, sin retoques, logrando así una de las campañas más íntimas y realistas de Zara vistas hasta ahora.

