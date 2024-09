'Demure': cómo llevar la tendencia que se apodera de TikTok

"Very mindful, very demure". Si pasas mucho tiempo en TikTok, seguramente has escuchado esta frase que encapsula una nueva estética en el mundo de la moda.

Tras la fiebre del 'coquette', el término 'demure' ha cobrado protagonismo, y las estadísticas lo confirman: las búsquedas mundiales de "demure fashion" han aumentado un asombroso 310 % en Google. Pero, ¿qué significa realmente esta estética? Aquí te lo explicamos.

Dan Renville, una de las personalidades más influyentes de TikTok y pionera en promover la tendencia 'demure' en España, explica que este concepto hace referencia a "una persona recatada, que se sabe comportar, que sabe cómo usar los cubiertos de la mesa, se sienta de forma elegante... en definitiva: que tiene clase".

En el mundo de la moda y la belleza, el estilo 'demure' se traduce en prendas clásicas y modestas que evocan un sentido de refinamiento y comodidad. Esta estética se puede considerar una fusión entre la "clean girl aesthetic" y el "lujo silencioso", creando un look que es tanto sofisticado como accesible.

Claves para implementar el estilo 'demure'

Ahora que conoces la esencia del estilo demure, es momento de implementarlo en tu guardarropa. Las colecciones de otoño-invierno 2025 han presentado prendas discretas y minimalistas, ofreciendo ideas sobre cómo sacar partido a lo que ya tienes en tu clóset.

1. Colores y tonos sobrios

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/demure-2.jpg

Los colores juegan un papel fundamental en esta tendencia. Los tonos pasteles, el rojo burdeos y el verde oliva, junto con colores neutros, son los protagonistas de la paleta 'demure'.

2. Cero logos o estampados llamativos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/demure-3.jpg

La estética 'demure' rechaza la logomanía. La idea es proyectar una imagen recatada y sobria, por lo que es preferible evitar lentejuelas, estampados audaces y brillos. La ropa debe ser elegante y discreta, no llamando demasiado la atención.

3. Cortes clásicos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/demure.jpg

Las prendas clave del estilo demure incluyen maxi vestidos, faldas midi, pantalones rectos y camisas de cuello alto. El objetivo es mostrar lo menos posible, realzando la forma natural del cuerpo sin ser demasiado revelador.

4. Materiales de calidad

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/demure-4.jpg

La calidad de los tejidos es esencial para lograr un look demure. Opta por materiales como seda, lino y algodón natural, que aportan un valor añadido a tus atuendos. La cachemira es una opción segura, aunque no es ideal para climas cálidos.

5. Accesorios sutiles

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/demure-5.jpg

Menos es más en esta estética. Los estilismos 'demure' pueden complementarse con bolsos estructurados de calidad y zapatos elegantes, como los de punta con tacones cómodos. Los accesorios como perlas, relojes sencillos y pañoletas contribuyen a crear un look sofisticado y recatado.

Lo que definitivamente NO es 'demure'

Para mantenerte fiel a esta estética, hay ciertos elementos que debes evitar:

Escotes muy pronunciados.

Transparencias.

Prendas muy ceñidas al cuerpo.

Maquillajes cargados.

La tendencia demure se presenta como una opción refrescante en un mundo de moda a menudo saturado de excesos. Al optar por un estilo que prioriza la elegancia, la discreción y la calidad, puedes destacar con una estética que es tanto moderna como atemporal.

Con estos consejos, podrás integrar fácilmente el estilo demure en tu vida cotidiana, realzando tu propia sofisticación y clase.

