Kate Moss se une a Zara para diseñar la colección ideal para las fiestas

El gigante de Inditex ha sorprendido al mundo de la moda con su más reciente colaboración, que promete deslumbrar a todos los amantes del estilo en esta temporada festiva.

Esta vez, la firma dirigida por Marta Ortega se une a una de las modelos más icónicas de todos los tiempos: Kate Moss.

Con un enfoque fresco y audaz, la top model no solo será la imagen de la campaña, sino que también diseñará una exclusiva línea de prendas y accesorios que estará disponible a partir del 30 de noviembre.

"Siempre he disfrutado trabajando con Zara en distintas campañas a lo largo de los años, y sus colaboraciones siempre me han fascinado. Por eso, cuando Marta y yo discutimos por primera vez este proyecto me sentí muy entusiasmada", comenta la británica, mostrando su emoción por esta nueva aventura.

Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la colección, se anticipa que estará dedicada a diseños ideales para las celebraciones navideñas. Llenos de elegancia y un toque festivo, la línea incluirá trajes, vestidos y complementos que seguramente se convertirán en piezas clave de los guardarropas de las fiestas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/kate-moss-zara-otris.jpg

Se espera que las lentejuelas y las transparencias jueguen un papel fundamental, aportando ese brillo tan característico de la temporada.

Moss ha descrito esta colección como "esencialmente chic, pero con un toque atrevido", reflejando su estilo camaleónico que ha conquistado pasarelas y editoriales durante décadas. Entre las piezas que podrían destacar se encuentra el icónico vestido lencero que Kate popularizó en los años 90 y que ha vuelto con fuerza en los últimos años.

"Para esta colección, mi objetivo era crear la cápsula de fiesta ideal", asegura la modelo, quien se ha propuesto fusionar cortes clásicos con el "toque perfecto de glamour".

Incursión en el diseño

Esta no es la primera vez que Kate Moss se adentra en el mundo del diseño. En 2010, lanzó con gran éxito varias colecciones para Topshop, que recibieron elogios tanto de la crítica como del público.

Además, su colaboración con Zara no es nueva; en 2022, la modelo fue la imagen de la campaña "Into the Night", que presentaba una línea de prendas festivas inspiradas en las noches parisinas.