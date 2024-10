Martín Polanco presenta su colección "Luxury Branding" en RDFW 2024

El diseñador Martín Polanco vuelve a las pasarelas locales con la colección "Luxury Branding" presentadadurante el República Dominicana Fashion Week 2024, tras tener 12 años sin presentar en su tierra.

La propuesta evoca el lujo tropical atrayendo los característicos rasgos latinos que le han dado posicionamiento en la industria y contando una historia llena de éxitos en cada pieza, manteniendo la elegancia en cada uno de sus bordajes.

Manifestó que la plataforma del RD Fashion Week ha sabido ser referente de estilo y moda en el país y el mundo, ayudando a promocionar a diseñadores posicionados y emergentes para que se pueda fortalecer la industria del diseño.

"Yo siempre he creído en la moda dominicana. Y es que el dominicano es pretencioso, le gusta vestir y estar a la moda siempre está sujeto a los cambios y el dominicano se presta para eso", puntualizó Polanco.

12 años de ausencia

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/whatsapp-image-2024-10-15-at-6.46.24-pm--1_1.jpeg El diseñador apostó a combinaciones de colores radiantes. (FUENTE EXTERNA)

Aseguró que entendía que debía hacer cambios en su vida y profesionalismo para poder fortalecer sus conocimientos en el área.

"Yo tenía que ir a otro lugar para aprender y entender la filosofía de la moda y saber que la moda es simplemente un lenguaje no verbal", añadió.

Polanco explicó que en estos 12 años de ausencia pudo llevar su marca a importantes mercados como Estados Unidos y países europeos, donde pudo compartir sus diseños y alimentarse de nuevas tendencias para futuras colecciones, algo por lo que siempre estuvo trabajando.

Sobre Martín Polanco

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/whatsapp-image-2024-10-15-at-6.46.24-pm--2.jpeg El diseñador llevó a escena texturas frescas. (FUENTE EXTERNA)

Desde muy temprana edad el diseñador Martín Polanco mostró su amor por la costura, iniciándose en un mundo donde no tenía ningún tipo de estudios y muy poco conocimiento.

Este modisto, que ha vestido a destacadas personalidades, nacionales e internacionales, dice que durante su trabajo ha podido desarrollar una psicología que le permite conocer a su cliente y recomendar lo mejor a cada uno.

Su trayecto por el mundo de la moda, se ha encontrado con personas que no se dejan asesorar y quieren llevar su propio estilo, pero al final su elección no es la correcta y se dan cuenta que lo que eligieron no va con su personalidad.

Este diseñador que ha traspasado fronteras, da los toques finales para su nueva tienda en la Zona Colonial, la cual ha querido darle un giro y agregarle nuevos ingredientes para realizar el Museo de las Guayaberas y las Chacabanas.

Reconocido

El Senado de la República reconoció a Martín Polanco en 2022, por poner en alto el nombre de la República Dominicana en el extranjero y promover la Marca País. La actividad estuvo encabezada por el vice presidente de la Cámara Alta en aquel momento, Santiago Zorrila.