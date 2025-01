Bellawel, la marca de bolsos de una dominicana que ha conquistado Suiza

No importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Esta frase refleja a la perfección la historia de Weljanny Luciano, una joven dominicana radicada en Suiza cuyo nombre gana cada vez más reconocimiento gracias a su marca de carteras, Bellawel.

Criada en un pueblo de la República Dominicana llamado Carrera de Yeguas, en la provincia de San Juan, las dificultades económicas marcaron su infancia.

"Mi mamá era madre soltera y tuvimos muchas necesidades. A veces, ella tenía que pedir en la calle para llevar comida a casa. Fue un proceso muy difícil, pero también fue lo que me enseñó a valorar lo que tenía y a luchar por mis sueños", recuerda emocionada hasta las lágrimas.

Cuando tenía solo siete años, su madre emigró a Suiza en busca de mejores oportunidades. Este fue un punto de inflexión para Weljanny, quien ahora tiene 33 años.

"Recuerdo que lloraba mucho porque no podía tener lo que otras niñas tenían, como ropa bonita o una casa decente. Pero mi mamá siempre me prometió que algún día tendría todo lo que soñaba", dice.

Con el tiempo, su madre cumplió su promesa y la vida de Weljanny cambió: se mudó a la capital y comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, lugar que le permitió descubrir que su verdadera pasión era el arte.

Así nació su marca

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/29/weljanny-1.jpeg

Fue a los 23 años, cuando ella también migró a Suiza, que decidió fundar Bellawel, inicialmente como una firma de pestañas. Sin embargo, su sueño siempre fue incursionar en el diseño de carteras, una meta que guardaba con esperanza para el futuro.

"Mi mamá siempre me decía que le gustaría vender carteras, y yo le dije ´yo soy la que va a hacer las carteras´", explica.

La transición de las pestañas a los bolsos admite que no fue sencilla. "El proceso fue largo, pero valió la pena. En Suiza todo tiene que ser perfecto y de alta calidad, así que trabajamos mucho en eso antes de lanzar la colección", asegura.

Bella Collection es el nombre de su más reciente línea, que marcó el debut de la marca en el mercado internacional. "Con Bella Collection pude dar el siguiente paso y llegar a Europa, donde las expectativas son más altas y los desafíos también", comenta.

La colección está inspirada en la elegancia y la feminidad, con piezas que combinan la sofisticación de las grandes marcas internacionales con un toque único. La dominicana, quien trabaja de cerca con su equipo en Suiza, se asegura de que cada pieza de su marca refleje su personalidad y su visión de la moda.

Para ella, la calidad es esencial, y el mercado en el que opera demanda constantemente lo mejor. "Aquí en Suiza, todo lo que entra tiene que ser de alta calidad. Si no, no pasa", explica.

Con precios que varían entre 9,000 y 27,000 pesos por bolso, cada colección es el resultado de un proceso meticuloso que puede durar alrededor de seis meses, aunque puede extenderse hasta un año.

Más que solo bolsos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/29/weljanny-3.jpeg

A consideración de su creadora, Bellawel es una declaración de estilo. "Mi marca está pensada para mujeres auténticas, que buscan algo exclusivo y que las represente", sostiene Weljanny.

"Me gusta lo que no es común, lo que no es convencional. Eso es lo que quiero transmitir con cada pieza de Bellawel: una bolsa que no solo sea un accesorio, sino una extensión de la mujer que la lleva", afirma.

Con la reciente colección de invierno, Bellawel ha logrado posicionarse al lado de marcas de renombre internacional como Versace, Louis Vuitton y Gucci.

"Es increíble, pero la calidad y el diseño hablan por sí mismos. Mis bolsos han tenido una gran acogida en Europa. Cada vez más personas se sienten identificadas con lo que hacemos", dice emocionada.

Planes de expansión

Tras conquistar Europa, Weljanny tiene planes para expandir su marca a su natal República Dominicana. "Ya estoy trabajando en la apertura de la primera tienda aquí (Suiza), y mi objetivo es tener otra sucursal en República Dominicana pronto", adelanta.

Con el fin de ayudar a mujeres de escasos recursos, como ella lo fue en su momento, la joven diseñadora ha lanzado un programa de afiliación que ofrece la oportunidad de generar ingresos, mientras adquieren el conocimiento y las herramientas necesarias para gestionar un negocio exitoso.

"Mi objetivo es inspirar a otras mujeres a seguir sus sueños, a no rendirse, porque yo sé lo que es pasar por dificultades y seguir adelante", concluye.