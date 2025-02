Anna Wintour recibe condecoración del rey Carlos III y descarta jubilarse

La célebre editora de moda británica Anna Wintour, conocida por ser la directora más longeva de la revista 'Vogue', afirmó este martes al rey Carlos III del Reino Unido que, a sus 75 años, no tiene intención de dejar de trabajar.

Wintour fue condecorada esta mañana en el Palacio de Buckingham y recibió, de manos del monarca británico, de 76 años, la medalla que la acredita como Compañera de Honor, un título que solo pueden ostentar 65 personas al mismo tiempo.

Tras el reconocimiento, la editora británica recordó que la última vez que asistió a la residencia real fue en mayo de 2017, cuando la fallecida reina Isabel II la invistió como Dama del Imperio Británico por sus servicios en el mundo de la moda.

"La última vez que estuve aquí, la reina (Isabel II) me dio una medalla y ambas coincidimos en que habíamos estado haciendo nuestro trabajo durante mucho tiempo, y luego esta mañana Su Majestad (el rey Carlos III) me preguntó si iba a dejar de trabajar, a lo que respondí firmemente que no", apuntó Wintour, según recogen medios británicos.

Asimismo, añadió que recibir este reconocimiento la había convencido incluso más de que todavía le quedaba "mucho más por conseguir".

La directora de 'Vogue' acudió a la cita con una americana gris y una falda a juego de la firma de moda británica Alexander McQueen. También con sus ya identificativas gafas de sol negras, que, sin embargo, se retiró una vez iniciada la ceremonia para cumplir con el protocolo real.

Wintour ocupa el cargo de editora jefe de 'Vogue' desde 1988 y también es la encargada de dirigir la MET Gala desde 1995.

El rey Carlos III la incluyó en su lista de honores como Compañera de Honor durante su cumpleaños en 2023, junto a otras personalidades como la artista británica Tracey Emin, pero el reconocimiento no se había hecho efectivo hasta este martes.

La Orden de los Compañeros de Honor fue fundada en 1917 por el rey Jorge V y está limitada a 65 personas, seleccionadas por su larga contribución en artes, ciencia, medicina o política.

Wintour y Emin se unen así desde hoy a otras figuras británicas como la actriz Judi Dench, el cantante Elton John o el pintor David Hockney, entre otros.

